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2017 NFL Draft: Coach Hue Jackson confident Browns are better after they ‘did a great job of drafting to our identity’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 29, 2017 - 10:22 PM | Updated: April 29, 2017 - 10:27 PM
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Southern Methodist wide receiver Courtland Sutton (16) is unable to pull in a pass against Houston cornerback Howard Wilson (6) in the second quarter at Gerald J. Ford Stadium in University Park, Texas, on Oct. 22, 2016. (Tom Fox/Dallas Morning News/TNS)


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