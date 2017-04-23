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Browns draft report

2017 NFL Draft: Deshaun Watson has body of work, intangibles quarterback-needy teams like Browns can’t ignore

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 23, 2017 - 06:12 PM
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This Jan. 9 photo shows Clemson's Deshaun Watson warming up before the college football playoff championship game in Tampa, Fla. When Watson is selected will be the story of the first day of the NFL draft. Projections seem to be all over the board, from top 10 to slipping out of the first round. (AP Photo/Chris O'Meara)


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