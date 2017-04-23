2017 NFL Draft: Deshaun Watson has body of work, intangibles quarterback-needy teams like Browns can’t ignore

PHA+RGVzaGF1biBXYXRzb24gaXMgc29tZXRoaW5nIG9mIGEgZm9yZ290dGVuIG1hbiBhbW9uZyBC
cm93bnMgZmFucy48L3A+PHA+SGUgbGVkIENsZW1zb24gdG8gYSBuYXRpb25hbCB0aXRsZSwgYW5k
IFRpZ2VycyBjb2FjaCBEYWJvIFN3aW5uZXkgbWFkZSBoZWFkbGluZXMgYnkgaW5zaXN0aW5nIHRo
ZSBCcm93bnMgcGFzc2luZyBvbiBoaW0gaW4gdGhlIE5GTCBEcmFmdCB3b3VsZCBiZSBha2luIHRv
IHBhc3Npbmcgb24gTWljaGFlbCBKb3JkYW4uIEhlIGhhcyBieSBmYXIgdGhlIG1vc3QgaW1wcmVz
c2l2ZSBjb2xsZWdpYXRlIHJlc3VtZSBvZiB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2tzIGluIHRoaXMgeWVhciYj
ODIxNztzIGNsYXNzLjwvcD48cD5ZZXQgdGhlIHdpZGVzcHJlYWQgYmVsaWVmIHRoYXQgQnJvd25z
IGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIGhhcyBpZGVudGlmaWVkIE5vcnRoIENhcm9saW5hJiM4MjE3O3Mg
TWl0Y2hlbGwgVHJ1Ymlza3kgYXMgaGlzIGZhdm9yaXRlIGluY29taW5nIHJvb2tpZSBxdWFydGVy
YmFjayBoYXMgcHVzaGVkIFdhdHNvbiB0byB0aGUgcGVyaXBoZXJ5IG9mIGRyYWZ0IHRhbGsgaW4g
Tm9ydGhlYXN0IE9oaW8uPC9wPjxwPkJ1dCB3aGF0IGlmIHRoZSBCcm93bnMgZG9uJiM4MjE3O3Qg
Z2V0IE1lbnRvciBuYXRpdmUgVHJ1Ymlza3k/PC9wPjxwPkxldCYjODIxNztzIHNheSB0aGV5IGRy
YWZ0IFRleGFzIEEmYW1wO00gZGVmZW5zaXZlIGVuZCBNeWxlcyBHYXJyZXR0IGZpcnN0IG92ZXJh
bGwsIGFzIG1vc3QgcGVvcGxlIGV4cGVjdCwgYW5kIGFyZW4mIzgyMTc7dCBjb21wZWxsZWQgdG8g
dHJhZGUgdXAgZnJvbSBOby4gMTIgdG8gZHJhZnQgVHJ1Ymlza3kuIFdoYXQgaWYgVHJ1Ymlza3kg
aXMgdGhlbiBwaWNrZWQgYmVmb3JlIE5vLiAxMiBidXQgV2F0c29uIGlzIGxlZnQgc2l0dGluZyB0
aGVyZSBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB0byB0YWtlPzwvcD48cD5JdCB3b3VsZCBiZSBhIGZhc2NpbmF0
aW5nIHNjZW5hcmlvIGJlY2F1c2UgdGhlIEJyb3ducyBuZWVkIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgYXMgbXVj
aCBhcyBhbnkgdGVhbSwgYW5kIG1vc3QgYW5hbHlzdHMgdGhpbmsgVHJ1Ymlza3kgYW5kIFdhdHNv
biBhcmUgYXQgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGNsYXNzIHdpdGggVGV4YXMgVGVj
aCYjODIxNztzIFBhdHJpY2sgTWFob21lcywgTm90cmUgRGFtZSYjODIxNztzIERlU2hvbmUgS2l6
ZXIgYW5kIENhbGlmb3JuaWEmIzgyMTc7cyBEYXZpcyBXZWJiIGZvcm1pbmcgdGhlIG5leHQgdGll
ciBhbmQgcm91bmRpbmcgb3V0IHRoZSB0b3AgZml2ZS48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBwcml2YXRl
bHkgd29ya2VkIG91dCBXYXRzb24gYW5kIGhvc3RlZCBoaW0gZm9yIGEgcHJlLWRyYWZ0IHZpc2l0
LjwvcD48cD5Gb3JtZXIgTkZMIGNvYWNoIEpvbiBHcnVkZW4gYWxzbyBnb3QgdG8ga25vdyBoaW0g
ZHVyaW5nIHRoZSBmaWxtaW5nIG9mIEVTUE4mIzgyMTc7cyBHcnVkZW4mIzgyMTc7cyBRQiBDYW1w
IGFuZCBjYW1lIGF3YXkgc2F5aW5nICYjODIyMDtoZSYjODIxNztzIGdvdCB0aGUgaW50YW5naWJs
ZXMgZXZlcnlvbmUgY3JhdmVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hpcyBib2R5IG9mIHdvcmsg
aW1wcmVzc2VkIG1lIHRoZSBtb3N0LCYjODIyMTsgR3J1ZGVuIHNhaWQgZHVyaW5nIGEgcmVjZW50
IGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbC4gJiM4MjIwO0hlIHdhcyBpbiBiYWNrLXRvLWJhY2sgbmF0aW9uYWwg
Y2hhbXBpb25zaGlwIGdhbWVzLiBIZSBiZWF0IHRoZSBiZXN0IHRlYW1zIGluIGNvbGxlZ2UgZm9v
dGJhbGwuIEkgbG92ZSB0aGUgcG9pc2UgdGhhdCBoZSBwbGF5cyB3aXRoLiBIZSBwbGF5cyBoaXMg
YmVzdCBmb290YmFsbCB3aGVuIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYmVoaW5kIGFuZCBhbGwgdGhlIGNoaXBz
IGFyZSBvbiB0aGUgdGFibGUuIEhlIGRpZCBpbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwIGdh
bWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGdvdCB0aGljayBza2luLiBIZSYjODIxNztzIG1l
bnRhbGx5IHRvdWdoLiBJIHNhdyBoaW0gb3ZlcmNvbWUgdGhyZWUgaW50ZXJjZXB0aW9ucyB0byBj
b21lIGJhY2sgYWdhaW5zdCBMb3Vpc3ZpbGxlLiBJIHNhdyBoaW0gY29tZSBiYWNrIG9uIHRoZSBy
b2FkIHRvIGJlYXQgRmxvcmlkYSBTdGF0ZSBpbiBhIHR3by1taW51dGUgZHJpbGwuIEkganVzdCBs
aWtlIGhpcyBwb2lzZS4gSSBsaWtlIGhpcyBtZW50YWwgdG91Z2huZXNzLiBBbmQgSSBsaWtlIGhp
cyBvdmVyYWxsIGdhbWUuIEhlJiM4MjE3O3MgYXRobGV0aWMuIEhlJiM4MjE3O3MgYSBkdWFsIHRo
cmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyZWF0IHRyYWNrIHJlY29yZDwvcD48cD5XYXRzb24gd2VudCAz
Mi0zIGFzIGEgc3RhcnRlciBhdCBDbGVtc29uLCBsb3NpbmcgdG8gQWxhYmFtYSA0NS00MCBpbiB0
aGUgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCBQbGF5b2ZmIGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lIGluIDIwMTYgYW5k
IGxlYWRpbmcgYSBjb21lYmFjayB0byBkZWZlYXQgQWxhYmFtYSAzNS0zMSBpbiB0aGUgdGl0bGUg
Z2FtZSB0aGlzIHBhc3QgSmFudWFyeS4gSGUgdGhyZXcgZm9yIGEgY29tYmluZWQgODI1IHlhcmRz
IGFuZCBzZXZlbiB0b3VjaGRvd25zIHdpdGggb25lIGludGVyY2VwdGlvbiBpbiB0aGUgdHdvIGJp
Z2dlc3QgZ2FtZXMgb2YgaGlzIGxpZmUuPC9wPjxwPkluIHRoZSByZW1hdGNoLCBXYXRzb24gdG9v
ayBhIGJlYXRpbmcgZnJvbSBBbGFiYW1hJiM4MjE3O3MgcG93ZXJob3VzZSBkZWZlbnNlIGJ1dCBr
ZXB0IGdldHRpbmcgdXAgYW5kIHVsdGltYXRlbHkgd29uIHRoZSBnYW1lJiM4MjE3O3Mgb2ZmZW5z
aXZlIG1vc3QgdmFsdWFibGUgcGxheWVyIGF3YXJkLiBIZSB3YXMgMzYtb2YtNTYgcGFzc2luZyBm
b3IgNDIwIHlhcmRzIGFuZCB0aHJlZSB0b3VjaGRvd25zIHdpdGhvdXQgYW4gaW50ZXJjZXB0aW9u
IGFuZCBhZGRlZCBhIHJ1c2hpbmcgdG91Y2hkb3duLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGl0IGhpbSwg
R29kLCBJIGNhbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gY291bnQgaG93IG1hbnkgdGltZXMsJiM4MjIxOyBBbGFi
YW1hIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIEpvbmF0aGFuIEFsbGVuLCBhIHByb2plY3RlZCB0b3AtMTAg
cGljaywgc2FpZCBsYXN0IG1vbnRoIGF0IHRoZSBORkwgU2NvdXRpbmcgQ29tYmluZS4gJiM4MjIw
O1dlIHdlcmUgdHJ5aW5nIHRvIHB1dCBoaW0gb3V0LiBXZSB3ZXJlIHRyeWluZyB0byBjcnVzaCBo
aW0uIEFuZCBldmVyeSB0aW1lLCBoZSBqdXN0IGNhbWUgYmFjayB0b3VnaGVyLiBCZXN0IHBsYXll
ciBJJiM4MjE3O3ZlIHBsYXllZCBpbiBjb2xsZWdlIGJ5IGZhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vdGhp
bmcgYWJvdXQgdGhlIGhlcm9pYyBwZXJmb3JtYW5jZSBzdXJwcmlzZWQgdGhlIFRpZ2Vycy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGtuZXcgYWxsIHNlYXNvbiBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiB3YXMgdGhlIGJlc3Qg
cGxheWVyIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LCYjODIyMTsgQ2xlbXNvbiB3aWRlIHJlY2VpdmVyIE1pa2Ug
V2lsbGlhbXMsIGEgcHJvamVjdGVkIHRvcC0xNSBzZWxlY3Rpb24sIHNhaWQgYXQgdGhlIGNvbWJp
bmUuPC9wPjxwPkJ1dCBiZWluZyB0aGUgYmVzdCBpbiBjb2xsZWdlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbmVj
ZXNzYXJpbHkgbWVhbiBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHdpbGwgYmUgdGhlIGJlc3QgaW4gdGhlIE5GTC4g
TW9zdCBhbmFseXN0cyBjb25zaWRlciBUcnViaXNreSBhIG1vcmUgbmF0dXJhbCBwYXNzZXIgYW5k
IG1vcmUgY29tZm9ydGFibGUgaW4gdGhlIHBvY2tldCB0aGFuIFdhdHNvbi4gPC9wPjxwPiYjODIy
MDtQaHlzaWNhbGx5LCBXYXRzb24gaGFzIHRoZSBtb2JpbGl0eSBhbmQgYXJtIHRhbGVudCB0aGF0
IGFyZSBncmVhdCBmb3VuZGF0aW9uIHRyYWl0cywmIzgyMjE7IE5GTERyYWZ0U2NvdXQuY29tIGFu
YWx5c3QgRGFuZSBCcnVnbGVyIHdyb3RlIGluIGhpcyBkcmFmdCBndWlkZS4gJiM4MjIwO0hlIGlz
IGEgcHJvdmVuIHdpbm5lciBhbmQgYWxsIHRoZSBpbnRhbmdpYmxlcyBhcmUgcHJlc2VudCB0aGF0
IGNvYWNoZXMgY292ZXQgYXQgdGhlIHBvc2l0aW9uLiBCdXQgaW4gdGhlIE5GTCwgcGFzc2VycyBt
dXN0IG1ha2UgdGhlaXIgbGl2aW5nIGZyb20gd2l0aGluIHRoZSBwb2NrZXQgYW5kIHRoYXQgaXMg
d2hlcmUgV2F0c29uIHJlcXVpcmVzIGRldmVsb3BtZW50LCBtb3N0bHkgd2l0aCBoaXMgcG9ja2V0
IGF3YXJlbmVzcyBhbmQgZG93bmZpZWxkIGJhbGwgcGxhY2VtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJv
dWJsaW5nIHR1cm5vdmVyczwvcD48cD5UaGUgbnVtYmVycyB0aGF0IGNyaXRpY3MgaGFycCBvbiBj
YW5ub3QgYmUgZGlzbWlzc2VkLiBXYXRzb24gdGhyZXcgMzAgaW50ZXJjZXB0aW9ucyB0aGUgcGFz
dCB0d28gc2Vhc29ucywgMTMgYXMgYSBzb3Bob21vcmUgaW4gMjAxNSBhbmQgMTcgYXMgYSBqdW5p
b3IgbGFzdCBzZWFzb24uIFF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBoaXMgYXJtIHN0cmVuZ3RoIHdlcmUgcmFp
c2VkIHdoZW4gaGlzIGJhbGwgc3BlZWQgd2FzIGNsb2NrZWQgYXQgNDkgbXBoIGF0IHRoZSBjb21i
aW5lLjwvcD48cD5PbiB0aGUgb3RoZXIgaGFuZCwgV2F0c29uIGNvbXBsZXRlZCA2Ny44IHBlcmNl
bnQgb2YgaGlzIHBhc3NlcyBpbiAyMDE1IHdpdGggMzUgdG91Y2hkb3ducyBhbmQgcmFuIGZvciBh
bm90aGVyIDEyIHNjb3Jlcy4gSGUgY29tcGxldGVkIDY3IHBlcmNlbnQgb2YgaGlzIHBhc3NlcyBs
YXN0IHNlYXNvbiB3aXRoIDQxIHRvdWNoZG93bnMgYW5kIHJhbiBmb3IgbmluZSB0b3VjaGRvd25z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZ2V0cyBhIGxvdCBvZiBzbGFjayBiZWNhdXNlIG9mIHNvbWUgb2Yg
dGhlIGludGVyY2VwdGlvbnMsJiM4MjIxOyBDbGVtc29uIGNvLW9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRv
ciBUb255IEVsbGlvdHQgdG9sZCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZHVyaW5nIHRoZSBDb2xsZWdl
IEZvb3RiYWxsIFBsYXlvZmYuICYjODIyMDtCdXQgd2UmIzgyMTc7cmUgYW4gYWdncmVzc2l2ZSBv
ZmZlbnNlLiBXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byB0aHJvdyB0aGUgYmFsbCBkb3duIHRoZSBmaWVs
ZC4gV2UgdGhyb3cgYSBsb3Qgb2YgNTAtNTAgYmFsbHMsIGFuZCBkZWZlbnNlcyBoYXZlIG1hZGUg
c29tZSBnb29kIHBsYXlzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3J1ZGVuIGJyb2tlIGRvd24gdGhlIGludGVy
Y2VwdGlvbnMgZHVyaW5nIGhpcyB0aW1lIHdpdGggV2F0c29uLiBTb21lIHdlcmUgY2F1c2VkIGJ5
IGZvcmNpbmcgYSB0aHJvdywgbWlzcmVhZGluZyB0aGUgY292ZXJhZ2Ugb3IgaW5hY2N1cmFjeS4g
RmV3ZXIgd2VyZSByZXN1bHRzIG9mIHRpcHBlZCBwYXNzZXMgb3IgYSByZWNlaXZlciBub3QgZG9p
bmcgaGlzIHBhcnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJbnRlcmNlcHRpb25zIGFyZSBhIGJpZyBjb25jZXJu
LCYjODIyMTsgR3J1ZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDtTb21lIG9mIHRoZW0gYXJlIGNvcnJlY3RhYmxl
LCBhbmQgaGUmIzgyMTc7bGwgZml4IHRob3NlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5hbHlzdHMgYWxzbyB3
b3JyeSBhYm91dCBXYXRzb24sIDYtZm9vdC0yJiMxODk7IGFuZCAyMjEgcG91bmRzLCBob2xkaW5n
IHVwIHBoeXNpY2FsbHkgaW4gdGhlIE5GTC4gQXQgdGltZXMsIGhlIGZhaWxlZCB0byBwcm90ZWN0
IGhpbXNlbGYgYXMgYSBydW5uZXIgYXQgQ2xlbXNvbiBhbmQgYWJzb3JiZWQgYmlnIHNob3RzLjwv
cD48cD5XYXRzb24gYWRtaXR0ZWQgYXQgdGhlIGNvbWJpbmUgaXQgdG9vayBoaW0gYSB3aGlsZSB0
byByZWNvdmVyIGZyb20gdGhlIG5hdGlvbmFsIHRpdGxlIGdhbWUsIGFuZCBoaXMgaGVhbHRoIGNv
bnRyaWJ1dGVkIHRvIGhpbSBkZWNsaW5pbmcgYW4gaW52aXRhdGlvbiB0byBwbGF5IGluIHRoZSBT
ZW5pb3IgQm93bCwgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgaGUgcmVjZWl2ZWQgYXMgYW4gZWFybHkgZ3JhZHVh
dGUgd2l0aCBhIGNvbW11bmljYXRpb25zIGRlZ3JlZS4gSGFkIFdhdHNvbiBhY2NlcHRlZCwgaGUg
d291bGQgaGF2ZSBwbGF5ZWQgZm9yIHRoZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IGNvYWNoZXMgaW4gdGhlIGNv
bGxlZ2UgYWxsLXN0YXIgZ2FtZS48L3A+PHA+Q29vbCBjdXN0b21lcjwvcD48cD5CdXQgd2hlbiBX
YXRzb24gZ3VpZGVkIENsZW1zb24mIzgyMTc7cyBzcHJlYWQgb2ZmZW5zZSwgaGlzIHBvaXNlLCBj
b25maWRlbmNlIGFuZCBrbmFjayBmb3IgZGVsaXZlcmluZyBpbiB0aGUgY2x1dGNoIG92ZXJzaGFk
b3dlZCBoaXMgZGVmaWNpZW5jaWVzLiBDbGVtc29uIHdlbnQgNy0xIHRoaXMgcGFzdCBzZWFzb24g
aW4gZ2FtZXMgZGVjaWRlZCBieSBzZXZlbiBwb2ludHMgb3IgbGVzcy4gV2F0c29uIGxlZCB0aGUg
VGlnZXJzIGJhY2sgZnJvbSBhIDE0LTAgZGVmaWNpdCBpbiB0aGUgbmF0aW9uYWwgdGl0bGUgZ2Ft
ZSBhbmQgdGhyZXcgdGhlIGRlY2lzaXZlIHRvdWNoZG93biBwYXNzIHdpdGggb25lIHNlY29uZCBs
ZWZ0LjwvcD48cD5KYWNrc29uIGhhcyBzYWlkIGhlIHdhbnRzIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgd2l0aCBh
cm0gdGFsZW50LCBnb29kIHByb2Nlc3Npbmcgc3BlZWQgYW5kIGZhY2Utb2YtdGhlLWZyYW5jaGlz
ZSBxdWFsaXRpZXMuIE92ZXJhbGwsIFRydWJpc2t5IHNlZW1zIHRvIGZpdCB0aGUgY3JpdGVyaWEg
YmVzdC4gQnV0IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gZGVueWluZyBXYXRzb24gaXMgdGhpcyB5ZWFyJiM4
MjE3O3MgcG9zdGVyIGJveSBmb3IgdGhlIGZhY2Utb2YtdGhlLWZyYW5jaGlzZSBjYXRlZ29yeS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGhhcyBhIGNvbmZpZGVuY2UgYWJvdXQgaGlzIGFiaWxpdHksIGNvbmZp
ZGVuY2UgYWJvdXQgaGlzIHBlcmZvcm1hbmNlLCBidXQgaXQgYWxsIGdvZXMgYmFjayB0byB0aGUg
d2F5IGhlIHByZXBhcmVzLCYjODIyMTsgRWxsaW90dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgcHJlcGFyZXMg
bGlrZSBhIHByby4gSGUgcHJlcGFyZXMgbGlrZSBhIGNvYWNoLiBFdmVyeSB0aW1lIHlvdSBzZWUg
aGltIHdhbGtpbmcgdGhyb3VnaCBvdXIgYnVpbGRpbmcsIGhlIGhhcyBvdXIgcGxheWJvb2sgaW4g
aGlzIGhhbmQuIEhlIHRha2VzIG1ldGljdWxvdXMgbm90ZXMuIEhlIHJld3JpdGVzIGhpcyBub3Rl
cy4gQmVjYXVzZSBvZiBoaXMgY29uZmlkZW5jZSBhbmQgaGlzIHByZXBhcmF0aW9uLCBoZSBjYW4g
Z28gb3V0IGFuZCBwbGF5IGZyZWUuIE5vdCBtYW55IHBlb3BsZSBjYW4gZm9vbCBoaW0gYmVjYXVz
ZSBoZSYjODIxNztzIHByZXBhcmVkLCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgZ2l2ZXMgaGltIHRo
YXQgJiM4MjE2O2l0JiM4MjE3OyBmYWN0b3IuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DbGVtc29uIHRpZ2h0IGVu
ZCBKb3JkYW4gTGVnZ2V0dCBjYW4gYXR0ZXN0IHRvIHRoZSBjYWxtaW5nIGluZmx1ZW5jZSBXYXRz
b24gaGFzIG9uIGhpcyB0ZWFtLiBBbmQgaXQmIzgyMTc7cyBhbiBhdHRyaWJ1dGUgTkZMIHRlYW1z
IGNvdmV0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBqdXN0IGEgZ3V5IHRoYXQgeW91IHdhbnQg
aWYgc29tZXRoaW5nIGJhZCBpcyBoYXBwZW5pbmcgaW4geW91ciBsaWZlLCYjODIyMTsgTGVnZ2V0
dCBzYWlkIGF0IHRoZSBjb21iaW5lLiAmIzgyMjA7SWYgeW91JiM4MjE3O3JlIG9uIGEgc2hpcCB0
aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgZG93biwgaGUmIzgyMTc7cyB0aGUgZ3V5IHRoYXQgeW91IHdhbnQg
bGVhZGluZyBpdC4gSGUmIzgyMTc7cyBqdXN0IGEgbmF0dXJhbC1ib3JuIGxlYWRlci4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxy
aWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9i
cm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmlj
aEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBh
bmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.