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2017 NFL Draft: DeShone Kizer wants to play for Browns right away, Hue Jackson says he won’t stop young quarterback if he’s ready

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 29, 2017 - 08:03 PM | Updated: April 29, 2017 - 08:40 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer (right) avoids a sack by Southern California defensive end Porter Gustin during the first half of a game, Nov. 26, 2016, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)


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