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2017 NFL Draft: Lessons Myles Garrett learned from brother’s miscues helped him become favorite to be picked by Browns at No. 1

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 25, 2017 - 05:17 PM | Updated: April 26, 2017 - 05:45 PM
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Texas A&M defensive end Myles Garrett is tested for flexibility at the NFL scouting combine, March 5, in Indianapolis. (AP Photo/David J. Phillip)

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