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2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 12:43 PM

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