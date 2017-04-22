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2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 12:43 PM | Updated: April 22, 2017 - 05:47 PM

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