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2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 12:43 PM
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Quarterback Mitch Trubisky waits to pass during North Carolina's pro timing football day in Chapel Hill, N.C., Tuesday, March 21, 2017. (AP Photo/Gerry Broome)


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