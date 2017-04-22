All CATEGORIES
☰ Menu

2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 12:43 PM | Updated: April 22, 2017 - 05:47 PM

MORE IN SPORTS

2017 NFL Draft: Mitchell Trubisky’s goal to end quarterback curse of hometown Browns fueled him as he waited to start in college

When Mentor native Mitchell Trubisky was a freshman at the University of North Carolina in 2013, he talked to Keith Heckendorf about his goal to one day join his hometown Browns and halt their revolving door of starting quarterbacks.

marla22
Marla Ridenour: LeBron James’ greatness ‘showcased’ in different fashion in historic second-half comeback
browns22_01
NFL Network’s Mike Mayock says Browns must draft Myles Garrett at No. 1 but shouldn’t trade up from No. 12 for Mitchell Trubisky
Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue takes issue with notion he ‘asked permission’ to bench Kyrie Irving, Kevin Love during comeback - 5:46 PM
Hernandez’s body brought to Connecticut funeral home - 4:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next