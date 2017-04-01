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2017 NFL Draft: Notre Dame quarterback DeShone Kizer’s prototypical traits could entice Browns, but record and accuracy issues cast doubt

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 10:17 PM
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Notre Dame quarterback Deshone Kizer is seen after a drill at the 2017 NFL football scouting combine Saturday, March 4, 2017, in Indianapolis. (AP Photo/Gregory Payan)


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