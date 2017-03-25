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2017 NFL Draft: Patrick Mahomes possesses more than the type of arm talent Browns coach Hue Jackson can’t possibly ignore

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 12:50 PM | Updated: March 25, 2017 - 06:09 PM
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Texas Tech quarterback Patrick Mahomes II (5) celebrates after running in for a touchdown as TCU safety Denzel Johnson (30) looks on during the first overtime of a game at Amon G. Carter Stadium, Oct. 29, 2016, in Fort Worth, Texas. Tech won 27-24 in double overtime. (Ron Jenkins/Fort Worth Star-Telegram/TNS)


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