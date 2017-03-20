All CATEGORIES
☰ Menu

49ers legend, former Browns exec Dwight Clark says he has ALS, suspects football a cause

Associated Press

Published: March 20, 2017 - 09:22 AM | Updated: March 20, 2017 - 09:35 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Dec. 23, 2013, file photo, former San Francisco 49ers wide receiver Dwight Clark is honored at halftime of an NFL football game between the 49ers and the Atlanta Falcons in San Francisco. Clark stands near the spot where he made a catch so famous it is referred to as "The Catch." Clark says he has Lou Gehrigs disease and suspects playing football might have caused the illness. Clark announced Sunday, March 19, 2017. on Twitter that he has amyotrophic lateral sclerosis, a disease that attacks cells that control muscles. Clark linked to a post on his personal blog detailing his ALS diagnosis, but the site crashed Sunday night, apparently from an overflow of traffic. (AP Photo/Tony Avelar, File)


MORE IN SPORTS

Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster - 8:23 PM

SCOTTSDALE, Ariz: Veteran outfielder Austin Jackson will be breaking camp with the Indians.

browns26cut_02
2017 NFL Draft: Patrick Mahomes possesses more than the type of arm talent Browns coach Hue Jackson can’t possibly ignore
cavs27cutweb
Coach Tyronn Lue has secret plan to fix Cavaliers’ struggling defense in playoffs
cavs26_04
Wizards 127, Cavaliers 115: Cavs have no defensive answers for John Wall, hot-shooting Wizards
stv26_22
Boys basketball / St. Vincent-St. Mary 45, Wauseon 30: Jayvon Graves powers Irish to Division II state championship
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next