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After fighting back tears amid losing, Browns coach Hue Jackson lets them flow while celebrating first victory

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 26, 2016 - 06:32 PM | Updated: December 27, 2016 - 04:52 PM
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Cleveland Browns tackle Joe Thomas (73) celebrates after a 20-17 victory over the San Diego Chargers in a game, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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