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Akron wide receiver Jerome Lane Jr. hopes NFL Scouting Combine propels him to legendary moments at next level

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 09:16 PM
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University of Akron wide receiver Jerome Lane (left) fights to catch a pass despite the tight coverage by cornerback Kyron Brown during the team's practice session at the Stile Athletics Field House on March 17, 2016, in Akron. (Akron Beacon Journal file photo)


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