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Another chapter in Browns quarterback saga ends with release of Robert Griffin III

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 10, 2017 - 01:49 PM | Updated: March 10, 2017 - 01:59 PM

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Another chapter in Browns quarterback saga ends with release of Robert Griffin III - 1:49 PM

Quarterback Robert Griffin III hoped to resurrect his NFL career with the Browns.

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