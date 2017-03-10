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Browns

Another chapter in Browns quarterback saga ends with release of Robert Griffin III

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 10, 2017 - 01:49 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III (10) rolls out as he looks to pass during the first half of a game against the Pittsburgh Steelers, Jan. 1 in Pittsburgh. A person familiar with the decision says the Browns are releasing quarterback Robert Griffin III after one injury-marred season. Griffin is being let go one day before he would have been due a $750,000 roster bonus, said the person who spoke Friday, March 10, 2017, to the Associated Press on condition of anonymity because the team has not announced the move. (AP Photo/Don Wright)


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