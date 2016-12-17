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As Browns revisit starting point of brutal stretch, they maintain faith in coach Hue Jackson eventually leading turnaround

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 17, 2016 - 11:43 AM
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Cleveland Browns' Joe Thomas (73) blocks during a game Nov. 20 against the Pittsburgh Steelers in Cleveland. Offensive tackle Thomas leans on humor as coping mechanism as Cleveland seeks to snap 0-13 skid at Buffalo. (AP Photo/David Richard, File)

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