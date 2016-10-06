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As Browns running back Isaiah Crowell atones for misdeed off field, he’s in midst of breakout season on it

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 6, 2016 - 06:19 PM | Updated: October 6, 2016 - 08:34 PM
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Browns' Isaiah Crowell carries for a short gain against the Baltimore Ravens in the second quarter of a game Sept. 18 at FirstEnergy Stadium in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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