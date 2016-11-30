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As former first-round pick might get chance to start, Browns guard Jonathan Cooper hopes injuries and disappointment are behind him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 30, 2016 - 02:37 PM | Updated: December 1, 2016 - 06:31 PM
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New England Patriots guard Jonathan Cooper (65) walks on the field during an NFL football training camp practice Saturday, July 30, 2016, in Foxborough, Mass. (AP Photo/Michael Dwyer)

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