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As former first-round pick might get chance to start, Browns guard Jonathan Cooper hopes injuries, disappointment behind him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: November 30, 2016 - 02:37 PM

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INDEPENDENCE: The fact J.R. Smith wandered off the floor during Tuesday’s embarrassing loss to the Milwaukee Bucks, then compounded matters by wearing a ski mask afterwards and playing dumb about it speaks to a larger issue facing the Cavaliers’ title defense.

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