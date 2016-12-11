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Bengals 23, Browns 10: Quarterback Robert Griffin III struggles in return as march to 0-16 continues

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 11, 2016 - 03:57 PM | Updated: December 12, 2016 - 04:31 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III looks to pass in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Sunday in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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