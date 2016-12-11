By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Bengals 23, Browns 10: Quarterback Robert Griffin III struggles in return as march to 0-16 continues December 12,2016 01:41 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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