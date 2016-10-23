By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
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Bengals 31, Browns 17: Coach Hue Jackson removes headset in frustration, calls out players as team falls to 0-7 October 24,2016 04:54 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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