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Bengals 31, Browns 17: Coach Hue Jackson removes headset in frustration, calls out players as team falls to 0-7

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 23, 2016 - 03:56 PM | Updated: October 23, 2016 - 07:46 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is helped off the field after taking a hit before being taken into the locker room for a concussion protocol in the first half of an NFL football game against the Cincinnati Bengals, Sunday, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)


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