By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Bills 33, Browns 13: Bills 33, Browns 13: Hue Jackson considers benching Robert Griffin III for Saturday’s home finale after tying franchise record for losses in season December 19,2016 01:12 AM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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