All CATEGORIES
☰ Menu

Bills 33 | 13 Browns

Bills 33, Browns 13: Hue Jackson considers benching Robert Griffin III Saturday vs. Chargers after tying franchise record for losses in season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 18, 2016 - 03:58 PM | Updated: December 19, 2016 - 11:47 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Cleveland Browns offensive line is reflected on the helmet shad of quarterback Robert Griffin III as he prepares for the snap against the Buffalo Bills during the first half of an NFL football game, Sunday, Dec. 18, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Bill Wippert)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

wall19cut_06 NBC - Evans Vestal Ward/NBC
Akron couple featured in LeBron-produced game show on NBC for the chance to win $12 million - 11:14 AM

LeBron James is taking a shot at the game show universe, and an Akron couple will play an important role in the venture.

APTOPIX_Browns_Bills_Football_17928.jpg-49bfd
Bills 33, Browns 13: Hue Jackson considers benching Robert Griffin III Saturday vs. Chargers after tying franchise record for losses in season - 10:59 AM
osufoot19
Ohio State football: Talented Clemson much more than just QB Deshaun Watson
Browns notebook: Defense can’t stop run, offense can’t get it going, Bills RB LeSean McCoy says monster day ‘was kind of easy’
Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 33-13 loss to Buffalo Bills
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next