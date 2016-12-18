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Bills 33 | 13 Browns

Bills 33, Browns 13: Hue Jackson considers benching Robert Griffin III Saturday vs. Chargers after tying franchise record for losses in season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 18, 2016 - 03:58 PM | Updated: December 19, 2016 - 05:39 PM
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The Cleveland Browns offensive line is reflected on the helmet shad of quarterback Robert Griffin III as he prepares for the snap against the Buffalo Bills during the first half of an NFL football game, Sunday, Dec. 18, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Bill Wippert)

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