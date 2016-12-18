By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
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Bills 33, Browns 13: Hue Jackson considers benching Robert Griffin III Saturday vs. Chargers after tying franchise record for losses in season December 19,2016 10:39 PM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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