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Blindsided by trade to Browns, Brock Osweiler determined to become their starting QB: ‘My expectation is always to start’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 04:53 PM | Updated: May 25, 2017 - 08:05 AM
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Cleveland Browns rookie quarterback Brock Osweiler runs a pocket drill during practice, Wednesday in Berea. (Joshua Gunter/The Plain Dealer via AP)

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