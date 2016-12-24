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Browns 20, Chargers 17: Browns avoid winless season, snap 17-game losing streak on Christmas Eve: ‘It was like our Super Bowl,’ Joe Thomas says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 24, 2016 - 04:27 PM
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Cleveland Browns Jamie Meder celebrates blocking a fourth quarter field goal attempt by San Diego Chargers' Josh Lambo on Saturday, Dec. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at FIrstEnergy Stadium. jThe Browns won the game 20-17. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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