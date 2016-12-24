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Browns 20, Chargers 17: Browns survive last-second field-goal attempt to win first game since Dec. 13, 2015

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 24, 2016 - 04:27 PM | Updated: December 24, 2016 - 04:30 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III (10) throws a pass to Isaiah Crowell in the second half of an NFL football game against the San Diego Chargers, Saturday, Dec. 24, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Aaron Josefczyk)


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