Browns add second-round draft pick to ammunition they could use in pitch for Patriots QB Jimmy Garoppolo

PHA+VGhlIEJyb3ducyBwdWxsZWQgb2ZmIGEgc3R1bm5pbmcgdHJhZGUgVGh1cnNkYXkgdG8gZXNz
ZW50aWFsbHkgYnV5IGEgMjAxOCBzZWNvbmQtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayBmcm9tIHRoZSBIb3Vz
dG9uIFRleGFucyBmb3IgdGhlICQxNiBtaWxsaW9uIGd1YXJhbnRlZWQgb24gcXVhcnRlcmJhY2sg
QnJvY2sgT3N3ZWlsZXImIzgyMTc7cyBjb250cmFjdCBhcyBmcmVlIGFnZW5jeSBvZmZpY2lhbGx5
IG9wZW5lZC48L3A+PHA+Tm93IHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBldmVuIG1vcmUgYW1tdW5pdGlvbiB0
aGV5IGNvdWxkIHRocm93IGF0IHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cyBpbiBhbiBhdHRlbXB0
IHRvIHRyYWRlIGZvciBiYWNrdXAgcXVhcnRlcmJhY2sgSmltbXkgR2Fyb3Bwb2xvLjwvcD48cD5U
aGUgQnJvd25zIGFsc28gYWdyZWVkIHRvIGRlYWxzIHdpdGggdGhyZWUgdW5yZXN0cmljdGVkIGZy
ZWUgYWdlbnRzIHdobyBhcmUgcHJvamVjdGVkIHN0YXJ0ZXJzOiByaWdodCBndWFyZCBLZXZpbiBa
ZWl0bGVyLCBjZW50ZXIgSi5DLiBUcmV0dGVyIGFuZCB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEtlbm55IEJyaXR0
LjwvcD48cD5UaGV5IHNlY3VyZWQgc3RhcnRpbmcgbGVmdCBndWFyZCBKb2VsIEJpdG9uaW8gdGhy
b3VnaCB0aGUgMjAyMiBzZWFzb24gd2l0aCBhIGZpdmUteWVhciBjb250cmFjdCBleHRlbnNpb24u
PC9wPjxwPldpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3IgYmVjYW1lIGEgZnJlZSBhZ2VudCBh
bmQgaGFzIGEgdmlzaXQgc2NoZWR1bGVkIHdpdGggV2FzaGluZ3RvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHJl
cG9ydHMuIFRoZSBCcm93bnMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBydWxlZCBvdXQgcmUtc2lnbmluZyBQcnlv
ciBidXQgY29uc2lkZXIgaXQgdW5saWtlbHkuPC9wPjxwPlRoZSBmbHVycnkgb2YgYWN0aXZpdHkg
d2FzIHF1aXRlIGEgY2hhbmdlIG9mIHBhY2UgZm9yIHRoZSBCcm93bnMsIHdobyB3ZXJlIHF1aWV0
IGxhc3QgeWVhciBpbiBmcmVlIGFnZW5jeSBhbmQgd2VudCAxLTE1IHdpdGggaGVhZCBvZiBmb290
YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duLCBjaGllZiBzdHJhdGVneSBvZmZpY2VyIFBhdWwg
RGVQb2Rlc3RhIGFuZCBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBuZXcgaW4gdGhlaXIgcm9sZXMuIFRoaXMg
dGltZSBhcm91bmQsIHRoZSB0ZWFtIGVudGVyZWQgZnJlZSBhZ2VuY3kgd2l0aCBhbiBORkwtcmVj
b3JkICQxMDIgbWlsbGlvbiBpbiBzYWxhcnktY2FwIHNwYWNlIGFuZCBiZWNhbWUgYSBiaWcgc3Bl
bmRlci4gPC9wPjxwPkJ1dCBubyBtb3ZlIHRoZSBCcm93bnMgbWFkZSBhdCB0aGUgc3RhcnQgb2Yg
dGhlIE5GTCYjODIxNztzIG5ldyB5ZWFyIHdhcyBhcyBpbnRyaWd1aW5nIGFzIHRoZWlyIHRyYWRl
IHdpdGggdGhlIFRleGFucy48L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIGEgcHJlc3Np
bmcgbmVlZCBhdCBxdWFydGVyYmFjayBhbmQgdGhleSBhY3F1aXJlZCBPc3dlaWxlciwgdGhlIGRl
YWwsIGZyb20gdGhlaXIgcGVyc3BlY3RpdmUsIHdhcyBhbGwgYWJvdXQgYWRkaW5nIGEgc2Vjb25k
LXJvdW5kIHBpY2sgaW4gMjAxOC48L3A+PHA+VGhleSBhbHNvIHNoaXBwZWQgdGhlaXIgZm91cnRo
LXJvdW5kIGNvbXBlbnNhdG9yeSBwaWNrIChOby4gMTQyIG92ZXJhbGwpIHRvIHRoZSBUZXhhbnMg
aW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIGEgc2l4dGgtcm91bmQgY2hvaWNlIChOby4gMTg4KS48L3A+PHA+Tm93
IHRoZWlyIHN0b2NrcGlsZSBpbmNsdWRlcyBmaXZlIG9mIHRoZSB0b3AtNjUgcGlja3MgaW4gQXBy
aWwmIzgyMTc7cyBkcmFmdCAmIzgyMTI7IGZpcnN0IHJvdW5kIChOb3MuIDEgYW5kIDEyIG92ZXJh
bGwpLCBzZWNvbmQgKE5vcy4gMzMgYW5kIDUyKSBhbmQgdGhpcmQgKE5vLiA2NSkgJiM4MjEyOyBw
bHVzIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgYW5kIHRocmVlIHNlY29uZC1yb3VuZCBzZWxlY3Rpb25zIG5leHQg
eWVhci4gVGhhdCYjODIxNztzIGVpZ2h0IHBpY2tzIGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28gcm91bmRzIG9m
IHRoZSAyMDE3IGFuZCAyMDE4IGRyYWZ0cy48L3A+PHA+VGhlIFBhdHJpb3RzIHJlbWFpbiBpbnRl
bnQgb24ga2VlcGluZyBHYXJvcHBvbG8sIGEgbGVhZ3VlIHNvdXJjZSBzYWlkIFRodXJzZGF5Ljwv
cD48cD5CdXQgdGhlIEJyb3ducyBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gdHJ5IHRvIHRyYWRlIGZvciBoaW0s
IGFub3RoZXIgc291cmNlIHNhaWQuIFRoZXkgaGF2ZSBtb3JlIHRoYW4gZW5vdWdoIGRyYWZ0IHBp
Y2tzIHRvIHRha2UgdGhlaXIgYmVzdCBzaG90IGF0IGNoYW5naW5nIHRoZSBtaW5kIG9mIFBhdHJp
b3RzIGNvYWNoIEJpbGwgQmVsaWNoaWNrLiBJdCBjb3VsZCB0YWtlIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgY2hv
aWNlIHRoaXMgeWVhciBhbmQgYSBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrIG5leHQgeWVhci48L3A+PHA+VGhl
IEJyb3ducyBtaWdodCBub3QgYmUgZG9uZSBhZGRpbmcgdG8gdGhlaXIgd2FyIGNoZXN0IG9mIHNl
bGVjdGlvbnMsIGVpdGhlci48L3A+PHA+VGhleSYjODIxNztyZSBub3QgY29tbWl0dGVkIHRvIGtl
ZXBpbmcgT3N3ZWlsZXIgYW5kIGNvdWxkIHRyYWRlIG9yIHJlbGVhc2UgaGltLiBPZiBjb3Vyc2Us
IHRoZXkgd291bGQgcHJlZmVyIHRvIGdldCBzb21ldGhpbmcgZm9yIGhpbSwgYW5kIENCU1Nwb3J0
cy5jb20gcmVwb3J0ZWQgdGhleSB3YW50IHRvIGRlYWwgaGltIGFuZCBhIGxhdGUtcm91bmQgcGlj
ayBmb3IgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBjaG9pY2UgaW4gMjAxOC48L3A+PHA+VGhlIFRleGFucyB0cmFk
ZWQgT3N3ZWlsZXIgdG8gc2F2ZSAkMTYgbWlsbGlvbiBpbiBjYXNoIGFuZCAkMTAgbWlsbGlvbiBp
biBjYXAgcm9vbSBwcmVzdW1hYmx5IGluIGhvcGVzIG9mIGx1cmluZyBmb3JtZXIgRGFsbGFzIENv
d2JveXMgc3RhcnRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2sgVG9ueSBSb21vLjwvcD48cD5Pc3dlaWxlciwgMjYs
IHNpZ25lZCBhIGZvdXIteWVhciwgJDcyIG1pbGxpb24gY29udHJhY3Qgd2l0aCB0aGUgVGV4YW5z
IGxhc3QgeWVhci4gSGUgd2VudCA4LTYgYXMgYSBzdGFydGVyIGJlZm9yZSBiZWluZyBiZW5jaGVk
IGxhdGUgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLiBUaGVuIGhlIHN0YXJ0ZWQgdHdvIHBsYXlvZmYg
Z2FtZXMsIGRlZmVhdGluZyB0aGUgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzIDI3LTE0IGFuZCB0aHJvd2luZyB0
aHJlZSBpbnRlcmNlcHRpb25zIGluIGEgMzQtMTYgbG9zcyB0byB0aGUgUGF0cmlvdHMuIDwvcD48
cD5UaGUgQnJvd25zIHZpZXcgdGhlIGFkZGl0aW9uIG9mIE9zd2VpbGVyIGFzIGJlaW5nIGluZGVw
ZW5kZW50IGZyb20gcXVhcnRlcmJhY2sgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJJiM4MjE3O3Mgc2l0dWF0
aW9uLiBUaGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGhhc24mIzgyMTc7dCBtYWRlIGEgZmluYWwgZGVjaXNpb24g
YWJvdXQgd2hldGhlciBpdCYjODIxNztsbCBrZWVwIEdyaWZmaW4sIHRob3VnaCBoZSYjODIxNzts
bCBsaWtlbHkgYmUgY3V0IGF0IHNvbWUgcG9pbnQgdGhpcyBvZmZzZWFzb24uIEhlJiM4MjE3O2xs
IGJlIGR1ZSBhICQ3NTAsMDAwIHJvc3RlciBib251cyBTYXR1cmRheSBpZiBoZSByZW1haW5zIHdp
dGggdGhlIHRlYW0uIEdyaWZmaW4gbWlzc2VkIDExIGdhbWVzIGxhc3Qgc2Vhc29uIHdpdGggYSBi
cm9rZW4gc2hvdWxkZXIgYW5kIHdlbnQgMS00IGFzIGEgc3RhcnRlci48L3A+PHA+QWx0aG91Z2gg
dGhlIEJyb3ducyBjb3VsZCBjaGFuZ2UgdGhlaXIgcGxhbnMsIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgaW50
ZW5kIHRvIHNpZ24gYW4gb2xkZXIgZnJlZS1hZ2VudCBxdWFydGVyYmFjayBsaWtlIEpheSBDdXRs
ZXIsIDMzLCB3aG9tIHRoZSBDaGljYWdvIEJlYXJzIHJlbGVhc2VkIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5U
aGUgQnJvd25zIHJlbWFpbiBmb2N1c2VkIG9uIGZpbmRpbmcgdGhlaXIgbmV4dCBzdGFydGluZyBx
dWFydGVyYmFjayBidXQgZG9uJiM4MjE3O3QgZW52aXNpb24gT3N3ZWlsZXIgYmVpbmcgYSBmYWN0
b3IgZm9yIHRoZW0sIGVpdGhlci48L3A+PHA+VGhleSBoYXZlIGxvbmcgYmVlbiBleHBlY3RlZCB0
byBwdXJzdWUgR2Fyb3Bwb2xvIGFuZCB0aGV5IGNvdWxkIGFsc28gdGFyZ2V0IGEgdG9wLXJhdGVk
IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGluIEFwcmlsJiM4MjE3O3MgZHJhZnQuPC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.