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Browns add second-round draft pick to ammunition they could use in pitch for Patriots QB Jimmy Garoppolo

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 9, 2017 - 06:15 PM | Updated: March 10, 2017 - 02:14 PM
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Houston Texans quarterback Brock Osweiler warms up before an NFL divisional playoff game against the New England Patriots, Jan. 14, in Foxborough, Mass. (AP Photo/Steven Senne)

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