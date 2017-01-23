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Browns agree to four-year, $50 million contract with linebacker Jamie Collins

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 05:49 PM | Updated: January 24, 2017 - 11:15 AM
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Cleveland Browns linebacker Jamie Collins runs the field before an NFL football game against the Dallas Cowboys, Sunday, Nov. 6, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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