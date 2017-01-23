Browns agree to four-year, $50 million contract with linebacker Jamie Collins

PHA+QnJvd25zIGhlYWQgb2YgZm9vdGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBTYXNoaSBCcm93biByZWNlaXZl
ZCBiYWNrbGFzaCBsYXN0IHllYXIgYWZ0ZXIgaGUgZGVjbGFyZWQgJiM4MjIwO2l0IGlzIGltcG9y
dGFudCBmb3IgdXMgdG8ga2VlcCBvdXIgb3duLCYjODIyMTsgdGhlbiBsZXQgZm91ciBrZXkgc3Rh
cnRlcnMgbGVhdmUgdGhlIGZyYW5jaGlzZSBvbiB0aGUgZmlyc3QgZGF5IG9mIGZyZWUgYWdlbmN5
LjwvcD48cD5Ccm93biBpcyBvZmYgdG8gYSBtdWNoIGJldHRlciBzdGFydCB0aGlzIHllYXIuPC9w
PjxwPlRoZSBCcm93bnMgYW5ub3VuY2VkIE1vbmRheSB0aGV5IGFncmVlZCB0byBhIGJsb2NrYnVz
dGVyIGNvbnRyYWN0IHdpdGggSmFtaWUgQ29sbGlucywgc2VjdXJpbmcgYSB2ZXJzYXRpbGUgbGlu
ZWJhY2tlciB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGJlbGlldmVzIGNhbiBiZSBhIHZpdGFsIHBpZWNlIHRv
IHRoZSBkZWZlbnNlIGxlZCBieSBuZXcgY29vcmRpbmF0b3IgR3JlZ2cgV2lsbGlhbXMuPC9wPjxw
PkNvbGxpbnMgYWdyZWVkIHRvIGEgZm91ci15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdvcnRoICQ1MCBtaWxsaW9u
LCBpbmNsdWRpbmcgJDI2IG1pbGxpb24gZ3VhcmFudGVlZC48L3A+PHA+RXhwZWN0ZWQgdG8gcGxh
eSBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNrZXIgaW4gdGhlIDQtMyBiYXNlIGRlZmVuc2UgV2lsbGlhbXMgdXNl
cywgQ29sbGlucyBpcyB0aGUgZm91cnRoLWhpZ2hlc3QtcGFpZCBsaW5lYmFja2VyIGluIHRoZSBO
Rkwgd2l0aCBhbiBhdmVyYWdlIGFubnVhbCBzYWxhcnkgb2YgJDEyLjUgbWlsbGlvbi4gVGhlIHRv
cCB0aHJlZSBhcmUgdGhlIERlbnZlciBCcm9uY29zJiM4MjE3OyBWb24gTWlsbGVyICgkMTkgbWls
bGlvbiBhIHllYXIpLCB0aGUgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzJiM4MjE3OyBKdXN0aW4gSG91c3Rv
biAoJDE2LjggbWlsbGlvbikgYW5kIHRoZSBHcmVlbiBCYXkgUGFja2VycyYjODIxNzsgQ2xheSBN
YXR0aGV3cyAoJDEzLjIgbWlsbGlvbikuIEhlJiM4MjE3O2xsIG1ha2UgbW9yZSB0aGFuIENhcm9s
aW5hIFBhbnRoZXJzIGZvdXItdGltZSBQcm8gQm93bCBsaW5lYmFja2VyIEx1a2UgS3VlY2hseSAo
JDEyLjMgbWlsbGlvbikuIDwvcD48cD5Db2xsaW5zLCBhIDIwMTUgUHJvIEJvd2wgc2VsZWN0aW9u
LCBoYWQgYmVlbiBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmVjb21lIGFuIHVucmVzdHJpY3RlZCBmcmVlIGFnZW50
IG9uIE1hcmNoIDkgdW50aWwgdGhlIEJyb3ducyBsb2NrZWQgaGltIGludG8gYSBuZXcgY29udHJh
Y3QgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAyMCBzZWFzb24uPC9wPjxwPkNvbGxpbnMsIDI3LCBzdGFydGVkIGFs
bCBlaWdodCBnYW1lcyBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBhZnRlciB0aGV5IGFjcXVpcmVkIGhpbSBPY3Qu
IDMxIGJ5IHRyYWRpbmcgd2hhdCYjODIxNztzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIGEgdGhpcmQtcm91bmQg
Y29tcGVuc2F0b3J5IHBpY2sgaW4gQXByaWwmIzgyMTc7cyBkcmFmdCB0byB0aGUgTmV3IEVuZ2xh
bmQgUGF0cmlvdHMuIEhpcyA2OSB0YWNrbGVzIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyByYW5rZWQgdGhpcmQg
b24gdGhlIHRlYW0uIEhlIGFsc28gaGFkIHR3byBzYWNrcyBhbmQgYSBmb3JjZWQgZnVtYmxlLiBD
b2FjaGVzIGFuZCB0ZWFtbWF0ZXMgcHJhaXNlZCBoaXMgYWJpbGl0eSwgaW50ZWxsaWdlbmNlIGFu
ZCBwcmFjdGljZSBoYWJpdHMuPC9wPjxwPkhlIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIHRoZSBuZXh0IHRhbGVu
dGVkIHBsYXllciB0byB3YWxrIG91dCB0aGUgZG9vciB0aGUgd2F5IGNlbnRlciBBbGV4IE1hY2ss
IHJpZ2h0IHRhY2tsZSBNaXRjaGVsbCBTY2h3YXJ0eiwgd2lkZSByZWNlaXZlciBUcmF2aXMgQmVu
amFtaW4gYW5kIHNhZmV0eSBUYXNoYXVuIEdpcHNvbiBkaWQgbGFzdCB5ZWFyIHdoZW4gZnJlZSBh
Z2VuY3kgb3BlbmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGFnZ3Jlc3NpdmUg
YWJvdXQgYWNxdWlyaW5nIHRhbGVudCwgYW5kIHdoZW4gd2UgaGFkIHRoZSBvcHBvcnR1bml0eSB0
byB0cmFkZSBmb3IgSmFtaWUgYmFjayBpbiBPY3RvYmVyLCBpdCB3YXMgZG9uZSB3aXRoIHRoZSBp
bnRlbnQgb2YgaGltIGJlY29taW5nIGEgbG9uZy10ZXJtIHBhcnQgb2Ygb3VyIGRlZmVuc2UsJiM4
MjIxOyBCcm93biBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7SmFtaWUgaGFzIHNob3du
IHRocm91Z2hvdXQgaGlzIE5GTCBjYXJlZXIgdGhhdCBoZSBpcyBhIHZlcnkgdGFsZW50ZWQgcGxh
eWVyIHdpdGggYSByYXJlIHNraWxsIHNldCB0aGF0IGFsbG93cyBoaW0gdG8gaW1wYWN0IGdhbWVz
IGluIGEgbnVtYmVyIG9mIHdheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGEgdmVyc2F0aWxl
LCBzbWFydCwgY29tcGV0aXRpdmUgYW5kIHBoeXNpY2FsIGZvb3RiYWxsIHBsYXllciB3aG8gaGFz
IGV4cGVyaWVuY2VkIHdpbm5pbmcgYXQgdGhlIGhpZ2hlc3QgbGV2ZWwuIEphbWllIHdhcyBncmVh
dCB0byBoYXZlIGluIG91ciBidWlsZGluZyB0aGlzIHNlYXNvbiwgYW5kIHdlIGxvb2sgZm9yd2Fy
ZCB0byBoaW0gYmVpbmcgYSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd24gZm9yIGEgbnVtYmVyIG9mIHllYXJzIHRv
IGNvbWUuIFdlIGFyZSBjb3VudGluZyBvbiBoaW0gdG8gYmUgYSBiaWcgcGFydCBvZiB1cyBiZWNv
bWluZyBhIHdpbm5pbmcgdGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1vbmV5IHRhbGtzIGluIE5GTDwvcD48
cD5CZWNhdXNlIENvbGxpbnMgd2FzIHNlbGVjdGVkIGJ5IGEgcGVyZW5uaWFsIGNvbnRlbmRlciBp
biB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIG9mIHRoZSAyMDEzIGRyYWZ0IGFuZCB3ZW50IHRvIHRoZSBwbGF5
b2ZmcyBpbiBlYWNoIG9mIGhpcyBmaXJzdCB0aHJlZSBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIFBhdHJpb3Rz
LCB3aW5uaW5nIHRoZSBTdXBlciBCb3dsIGluIGhpcyBzZWNvbmQgb25lLCBtYW55IG9ic2VydmVy
cyBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXRoZXIgaGUgd291bGQgd2FudCB0byByZS1zaWduIHdpdGggYSByZWJ1
aWxkaW5nIGZyYW5jaGlzZSBsaWtlIEJyb3ducy4gQWZ0ZXIgYWxsLCB0aGV5IHNldCBhIGZyYW5j
aGlzZSByZWNvcmQgZm9yIGxvc3NlcyBpbiBhIHNlYXNvbiBieSBnb2luZyAxLTE1IGluIDIwMTYu
PC9wPjxwPk1vbmV5IHRhbGtzLCB0aG91Z2guIFRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBkZWVwIHBvY2tldHMg
YW5kIG9idmlvdXNseSBvZmZlcmVkIENvbGxpbnMgZW5vdWdoIHRvIGRpc3N1YWRlIGhpbSBmcm9t
IHRlc3RpbmcgdGhlIHdhdGVycyBvZiBmcmVlIGFnZW5jeS4gVGhleSBjYXJyaWVkIG92ZXIgYSBs
ZWFndWUtaGlnaCAkNTAsMTIzLDI2OSBpbnRvIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiBhbmQgaGF2ZSBtb3Jl
IHNhbGFyeS1jYXAgc3BhY2UgdGhhbiBhbnkgb3RoZXIgdGVhbSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBO
RkwgUGxheWVycyBBc3NvY2lhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudCB0byB0aGFuayB0aGUg
Q2xldmVsYW5kIEJyb3ducyBvcmdhbml6YXRpb24gZm9yIGdpdmluZyBtZSB0aGlzIG9wcG9ydHVu
aXR5LCYjODIyMTsgQ29sbGlucyBzYWlkIGluIHRoZSByZWxlYXNlLiAmIzgyMjA7RnJvbSB0aGUg
ZGF5IEkgd2Fsa2VkIGluIHRoZSBkb29yLCBJIGZlbHQgd2VsY29tZWQgYnkgbXkgbmV3IHRlYW1t
YXRlcyBhbmQgZXZlcnlvbmUgaW4gdGhpcyBvcmdhbml6YXRpb24uIFRoZSBwYXN0IGlzIHRoZSBw
YXN0IGFzIGZhciBhcyBsYXN0IHNlYXNvbiYjODIxNztzIHJlY29yZCwgYnV0IHRvZGF5IGlzIGEg
bmV3IGRheS4gSSYjODIxNzttIG9ubHkgbG9va2luZyBmb3J3YXJkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBr
bm93IHdlIGhhdmUgYSBsb3Qgb2Ygd29yayB0byBkbywgYW5kIHdpdGggQ29hY2ggSHVlIFtKYWNr
c29uXSBsZWFkaW5nIHVzIGFuZCB0aGUgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGJyaW5naW5nIGluIHRhbGVudCwg
SSBmZWVsIGxpa2Ugd2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIGdldCB0aGVyZSwgYW5kIEkgZmVlbCBnb29kIGFi
b3V0IGNvbnRpbnVpbmcgbXkgY2FyZWVyIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NZWV0aW5nIHdpdGgg
Y29hY2hlczwvcD48cD5Db2xsaW5zIG1ldCB3aXRoIEphY2tzb24sIFdpbGxpYW1zIGFuZCBvdGhl
ciBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBNb25kYXkgYXQgdGhlIFNlbmlvciBCb3ds
IGluIE1vYmlsZSwgQWxhLiBUaGUgdGVhbSB0d2VldGVkIGEgcGhvdG9ncmFwaCBvZiB0aGUgcmVu
ZGV6dm91cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm8gc2VjcmV0IGhvdyBJIGZlZWwgYWJv
dXQgSmFtaWUgQ29sbGlucywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBpbiB0aGUgcmVsZWFzZS4gJiM4
MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgZm9vdGJhbGwgcGxheWVyIGFuZCBhIGd1eSB3
ZSB0aGluayBjYW4gYmUgcGFydCBvZiB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBvZiBhIHRyZW1lbmRvdXMgZGVm
ZW5zZS4gSSB3YXMgZXhjaXRlZCB3aGVuIHdlIHdlcmUgYWJsZSB0byB0cmFkZSBmb3IgaGltIGxh
c3Qgc2Vhc29uLCBhbmQgbm93LCBJJiM4MjE3O20gZXZlbiBtb3JlIGV4Y2l0ZWQga25vd2luZyB0
aGF0IGhlIGlzIGdvaW5nIHRvIHBhcnQgb2Ygb3VyIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFs
bCBrbm93IHdlIGhhdmUgYSBsb3Qgb2Ygd29yayB0byBkbyB0byBnZXQgb3VyIHRlYW0gd2hlcmUg
d2UgZmVlbCBpdCBuZWVkcyB0byBiZS4gSmFtaWUgd2FudHMgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIHRoYXQu
IEhlIHdhbnRzIHRvIGhlbHAgYnVpbGQgdGhpcyB0ZWFtIGZvciBzdWNjZXNzLiBIZSB3YXMgb3V0
c3RhbmRpbmcgaW4gb3VyIGxvY2tlciByb29tIGxhc3QgeWVhciBiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3Mg
c2VlbiB3aGF0IHN1Y2Nlc3MgaW4gdGhlIE5GTCBsb29rcyBsaWtlIGFuZCBvdXIgcGxheWVycyBy
ZXNwZWN0IHRoZSB3YXkgaGUgY2FycmllcyBoaW1zZWxmLiBXZSBhcmUgYWxsIGxvb2tpbmcgZm9y
d2FyZCB0byBoaW0gYmVpbmcgYSBwYXJ0IG9mIHRoZSBzdWNjZXNzIHdlIHBsYW4gdG8gZWFybiB0
aHJvdWdoIG91ciBoYXJkIHdvcmsgYW5kIHByZXBhcmF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2l0aCBu
byBuZWVkIHRvIHVzZSBhIGZyYW5jaGlzZSB0YWcgb24gQ29sbGlucywgdGhlIEJyb3ducyBjb3Vs
ZCBwbGFjZSBpdCBvbiBpbXBlbmRpbmcgZnJlZS1hZ2VudCB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFRlcnJlbGxl
IFByeW9yIHRvIHByZXZlbnQgaGltIGZyb20gaGl0dGluZyB0aGUgb3BlbiBtYXJrZXQgd2l0aCBh
IG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHNob3VsZCB0aGV5IGZhaWwgdG8gYWNoaWV2ZSB0aGVpciBnb2Fs
IG9mIGxvY2tpbmcgaGltIHVwIGxvbmcgdGVybS4gVGVhbXMgY2FuIGRlc2lnbmF0ZSBmcmFuY2hp
c2UgcGxheWVycyBmcm9tIEZlYi4gMTUgdG8gTWFyY2ggMS48L3A+PHA+VGhlIGNvbnRyYWN0IHdl
YnNpdGUgU3BvdHJhYy5jb20gZXN0aW1hdGVzIFByeW9yJiM4MjE3O3MgbWFya2V0IHZhbHVlIGF0
ICQ4LjYgbWlsbGlvbiBwZXIgeWVhci4gVGhlIHByb2plY3RlZCBjb3N0IHRvIGZyYW5jaGlzZSBh
IHJlY2VpdmVyIHRoaXMgeWVhciBpcyAkMTUuOCBtaWxsaW9uLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gT3ZlclRo
ZUNhcC5jb20uPC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5v
aGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20v
TmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNo
QUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20v
YWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.