Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 20-17 win over Chargers

PHA+PHN0cm9uZz5XaGF0IHdlbnQgcmlnaHQ6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBCcm93bnMgd29uIHRoZWly
IGZpcnN0IGdhbWUgaW4gbW9yZSB0aGFuIGEgeWVhciBiZWNhdXNlIG9mIGNsdXRjaCBwbGF5cyBv
biBvZmZlbnNlLCBkZWZlbnNlIGFuZCBzcGVjaWFsIHRlYW1zIHRvIGdvIGFsb25nIHdpdGggc29t
ZSBsdWNrLiBUaGV5IHJ1c2hlZCBmb3IgMTI0IHlhcmRzIG9uIDI5IGNhcnJpZXMgKDQuMyBhdmVy
YWdlKSB3aXRoIHJ1bm5pbmcgYmFjayBJc2FpYWggQ3Jvd2VsbCBjYXJyeWluZyB0aGUgYmFsbCAx
NiB0aW1lcyBmb3IgNTQgeWFyZHMgKDMuNCBhdmVyYWdlKSBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMuIENv
cm5lcmJhY2sgSmFtYXIgVGF5bG9yIGhhZCBhbiBpbnRlcmNlcHRpb24gaW4gdGhlIHNlY29uZCBx
dWFydGVyIHRoYXQgbGVkIHRvIGEgZmllbGQgZ29hbCBhbmQgYnJva2UgdXAgYSB3b3VsZC1iZSB0
b3VjaGRvd24gcGFzcyBpbiB0aGUgZW5kIHpvbmUgbGF0ZSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIu
IFR3byBwbGF5cyBsYXRlciwgZGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gSmFtaWUgTWVkZXIgYmxvY2tlZCBK
b3NoIExhbWJvJiM4MjE3O3MgMzIteWFyZCBmaWVsZCBnb2FsIGF0dGVtcHQgd2l0aCAzOjQ1IGxl
ZnQuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2hhdCB3ZW50IHdyb25nOiA8L3N0cm9uZz5UaGUgb2ZmZW5zZSBz
cHV0dGVyZWQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCBhbmQgdGhlIENoYXJnZXJzIGtub2NrZWQgc3Rh
cnRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2sgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIG91dCBvZiB0aGUgZ2FtZSB3aXRo
IDEwOjMwIGxlZnQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBHcmlmZmluIHRvb2sgc2V2ZW4gc2Fj
a3MuIFJvb2tpZSBDb2R5IEtlc3NsZXIsIGhpcyByZXBsYWNlbWVudCwgdG9vayB0d28gc2Fja3Mu
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGhlIGJvdHRvbSBsaW5lOiA8L3N0cm9uZz5UaGUgQnJvd25zIGF2b2lk
ZWQgYSB3aW5sZXNzIHNlYXNvbiBhbmQgYXJlIHN0aWxsIGluIHBvc2l0aW9uIHRvIG93biB0aGUg
Tm8uIDEgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGluIEFwcmlsJiM4MjE3O3MgZHJhZnQgYmVjYXVzZSB0aGUgU2Fu
IEZyYW5jaXNjbyA0OWVycyBjYXB0dXJlZCB0aGVpciBzZWNvbmQgd2luLjwvcD48cD48c3Ryb25n
PiYjODIxMjsgTmF0ZSBVbHJpY2g8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.