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Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 27-13 loss to New York Giants

Published: November 27, 2016 - 08:46 PM | Updated: November 28, 2016 - 07:05 AM
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New York Giants outside linebacker B.J. Goodson (93) tackles Cleveland Browns running back Duke Johnson in the first half of an NFL football game, Sunday, Nov. 27, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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