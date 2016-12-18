Browns analysis: Nate Ulrich breaks down 33-13 loss to Buffalo Bills

PHA+QnJvd25zIHZzLiBCaWxsczogUXVpY2sgSGl0czwvcD48cD48c3Ryb25nPldoYXQgd2VudCBy
aWdodDogPC9zdHJvbmc+UXVhcnRlcmJhY2sgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIGhhZCBvbmUgcmVh
bGx5IHByb21pc2luZyBzZXJpZXMgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIGhpZ2hsaWdodGVkIGJ5
IGEgMzMteWFyZCBwYXNzIHRvIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQW5kcmV3IEhhd2tpbnMgb24gdGhpcmQt
YW5kLTExIGFuZCBHcmlmZmluJiM4MjE3O3MgMTgteWFyZCB0b3VjaGRvd24gcnVuIG9uIHRoaXJk
LWFuZC02LiBVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCBHcmlmZmluIGRpZG4mIzgyMTc7dCBkbyBuZWFybHkgZW5v
dWdoIGZvciB0aGUgdmFzdCBtYWpvcml0eSBvZiB0aGUgZ2FtZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XaGF0
IHdlbnQgd3Jvbmc6IDwvc3Ryb25nPlRoZSBCcm93bnMga25ldyB0aGV5IGhhZCB0byBhdCBsZWFz
dCBsaW1pdCB0aGUgQmlsbHMmIzgyMTc7IE5vLiAxLXJhbmtlZCBydXNoaW5nIGF0dGFjaywgYnV0
IHRoZXkgd2VyZSBoZWxwbGVzcy4gVGhleSBzdXJyZW5kZXJlZCAyODAgcnVzaGluZyB5YXJkcyBh
bmQgdGhyZWUgdG91Y2hkb3ducyBvbiA0MCBjYXJyaWVzICg3LjAgYXZlcmFnZSkuIEl0JiM4MjE3
O3MgdGhlIHRoaXJkIHRpbWUgdGhpcyBzZWFzb24gdGhleSYjODIxNzt2ZSBhbGxvd2VkIG1vcmUg
dGhhbiAyMDAgcnVzaGluZyB5YXJkcyBhbmQgdGhlIDEydGggdGltZSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdp
dmVuIHVwIG1vcmUgdGhhbiAxMDAuIFRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgcnVzaGVkIGZvciAy
NzEgeWFyZHMgb24gT2N0LiAyMyBhbmQgMjEzIG9uIERlYy4gMTEuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+VGhl
IGJvdHRvbSBsaW5lOiA8L3N0cm9uZz5UaGUgQmlsbHMgYXJlIGJ1aWx0IHRvIHdpbiB3aXRoIGEg
c21hc2htb3V0aCBzdHlsZS4gVGhlIEJyb3ducyBhcmVuJiM4MjE3O3QgYnVpbHQgdG8gd2luIGF0
IGFsbC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IE5hdGUgVWxyaWNoPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.