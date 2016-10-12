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Browns approaching week as if QB Cody Kessler will start Sunday, but everyone involved says plan may change

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 12, 2016 - 05:15 PM | Updated: October 13, 2016 - 12:58 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is pressured by New England Patriots outside linebacker Dont'a Hightower in the first half Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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