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Browns associate head coach-offense Pep Hamilton expects quarterback Robert Griffin III to rebound: ‘He has no choice’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 16, 2016 - 02:48 PM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III on the ground after getting hit after an incomplete pass in the first half Sunday against the Cincinnati Bengals in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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