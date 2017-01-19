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Browns close to securing linebacker Jamie Collins with new contract

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 19, 2017 - 08:16 PM

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