Browns coach Hue Jackson believes Terrelle Pryor will stop antics: ‘I don’t want anybody to think that he is the root of our problem’

PHA+DQoJQkVSRUE6IEJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBpcyBjb25maWRlbnQgVGVycmVs
bGUgUHJ5b3Igd2lsbCBoYXJuZXNzIGhpcyBjb21wZXRpdGl2ZSBmaXJlIGFuZCBzcG9rZSBNb25k
YXkgYXMgaWYgdGhlIGRyYW1hIHN1cnJvdW5kaW5nIHRoZSBxdWFydGVyYmFjay10dXJuZWQtd2lk
ZSByZWNlaXZlciB3b27igJl0IGluZmx1ZW5jZSB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9u4oCZcyBhdHRlbXB0
IHRvIHNpZ24gaGltIHRvIGEgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCVByeW9yIGhh
cyBiZWVuIGEgcGhlbm9tZW5hbCBzdWNjZXNzIHN0b3J5IGluIGhpcyBmaXJzdCBmdWxsIHNlYXNv
biBhcyBhIHJlY2VpdmVyIGFuZCBsZWFkcyB0aGUgQnJvd25zIHdpdGggNjMgY2F0Y2hlcyBmb3Ig
ODU4IHlhcmRzIGFuZCBmb3VyIHRvdWNoZG93bnMuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IHBvdGVudGlhbCBk
aXN0cmFjdGlvbnMgaGF2ZSBiZWNvbWUgcGFydCBvZiB0aGUgcGFja2FnZSwgYW5kIEphY2tzb24g
d2FzIGFza2VkIHdoZXRoZXIgdGhleSB3b3VsZCBhZmZlY3QgaGlzIHRob3VnaHRzIG9uIGEgcG90
ZW50aWFsIGNvbnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbiBmb3IgUHJ5b3IuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2VsbCwg
bm8uIEkga25vdyBUZXJyZWxsZSzigJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLiDigJxUaGVzZSBhcmUgdGhpbmdz
IHRoYXQgY2FuIGJlIHdvcmtlZCB0aHJvdWdoIGFuZCB1bmRlcnN0b29kLiBCdXQgSSB3aWxsIGFs
d2F5cyB0YWtlIGluIGNvbnNpZGVyYXRpb24gb2YgZXZlcnl0aGluZywgYW5kIEnigJltIHN1cmUg
b3VyIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3aWxsIHRvbyBhcyB3ZSBtYWtlIHRoZXNlIGRlY2lzaW9ucyBhcyB3
ZSBtb3ZlIGZvcndhcmQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhlcmXigJlzIGEgdHlwZSBvZiB0ZWFtIHdl
IHdhbnQgdG8gYmUgYW5kIHdl4oCZcmUgZ29pbmcgdG8gYmUuIFNvIHdl4oCZbGwgZ2V0IHRoZXNl
IHRoaW5ncywgdGhlc2UgYW50aWNzLCBvciBob3dldmVyIHlvdSBndXlzIHdhbnQgdG8gbG9vayBh
dCB0aGVtLCBzbG93ZWQgZG93biBiZWNhdXNlIHdlIHdhbnQgdG8gZG8gdGhpcyB0aGluZyByaWdo
dC4gQnV0IEkgZG9u4oCZdCB3YW50IGFueWJvZHkgdG8gdGhpbmsgdGhhdCBoZSBpcyB0aGUgcm9v
dCBvZiBvdXIgcHJvYmxlbSBvciBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGF0LiBJIGp1c3QgdGhpbmsgd2Xi
gJl2ZSBnb3QgdG8gcmVkaXJlY3QgYW5kIGNoYW5uZWwgc29tZSBvZiBoaXMgZW5lcmd5LuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCVByeW9yIHJldmVhbGVkIGVhcmxpZXIgdGhpcyBzZWFzb24gaGUgcmVsaXNoZXMg
b3Bwb3J0dW5pdGllcyB0byB0YWxrIHRyYXNoIHdpdGggb3Bwb25lbnRzLCBhbmQgYXBwYXJlbnRs
eSB0aGUgaGFiaXQgaGFzIHJlY2VudGx5IGxlZCB0byBzb21lIHB1YmxpYyBkdXN0LXVwcy48L3A+
DQo8cD4NCglDb3JuZXJiYWNrIEFkYW0gSm9uZXMgdW5sZWFzaGVkIGEgYmV2eSBvZiBpbnN1bHRz
IGFpbWVkIGF0IFByeW9yIGluIGEgY2xhc3NpYyByYW50IFN1bmRheSBhZnRlciB0aGUgQnJvd25z
IGZlbGwgMjMtMTAgdG8gdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2FscyBhbmQgUHJ5b3IgZmluaXNoZWQg
d2l0aCBqdXN0IG9uZSBjYXRjaCBmb3IgMyB5YXJkcyBvbiB0aHJlZSB0YXJnZXRzLiBKb25lcyBy
ZXBlYXRlZGx5IGNhbGxlZCBQcnlvciDigJxnYXJiYWdl4oCdIGFuZCBwcmV0ZW5kZWQgdG8gc2Vh
cmNoIGZvciBoaW0gaW4gYSB0cmFzaCBjYW4gbmV4dCB0byBoaXMgbG9ja2VyLiBKb25lcyBjbGFp
bWVkIFByeW9yIHRvbGQgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIFBhdWwgR3VlbnRoZXIgYmVmb3Jl
IHRoZSBnYW1lIGhlIHdvdWxkIGRvbWluYXRlIEpvbmVzIGFuZCBjYXVzZSB0aGUgQmVuZ2FscyB0
byBjdXQgaGltLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkga25vdyBBZGFtIGV4dHJlbWVseSB3ZWxsLOKAnSBz
YWlkIEphY2tzb24sIGEgZm9ybWVyIEJlbmdhbHMgYXNzaXN0YW50IGNvYWNoLiDigJxIZeKAmXMg
dmVyeSBjb21wZXRpdGl2ZS4gVGVycmVsbGXigJlzIHZlcnkgY29tcGV0aXRpdmUuIEl0IHByb2Jh
Ymx5IHdlbnQgdG9vIGZhciwgYW5kIEkgdGhpbmsgd2XigJl2ZSBqdXN0IGdvdCB0byBtb3ZlIG9u
IGZyb20gaXQuIFBlb3BsZSB3aWxsIHBpbGUgb24gcmlnaHQgbm93IFtiZWNhdXNlIHRoZSBCcm93
bnMgYXJlIDAtMTNdLiBUaGF04oCZcyBqdXN0IHBhcnQgb2YgaXQuIFdl4oCZbGwgd2VhdGhlciB0
aGF0IHN0b3JtIHRvbywgYW5kIGdldCBiZXR0ZXIgZnJvbSBpdCBhbmQgZ3JvdyBmcm9tIGl0LuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCUNvYWNoZXMgdW5oYXBweTwvcD4NCjxwPg0KCUd1ZW50aGVyIGFuZCBCZW5n
YWxzIGNvYWNoIE1hcnZpbiBMZXdpcyBtYWRlIGl0IGtub3duIE1vbmRheSB0aGV5IGFyZW7igJl0
IGhhcHB5IGFib3V0IEpvbmVzIHNvdW5kaW5nIG9mZi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZSBkb27igJl0
IHdhbnQgdG8gZGVhbCB3aXRoIHRoYXQgQi5TLiBXZeKAmXJlIG5vdCBsaWtlIHRoYXQs4oCdIEd1
ZW50aGVyIHNhaWQsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgQ2luY2lubmF0aSBFbnF1aXJlci4g4oCc4oCm
IFRvIHRha2UgaXQgdG8gdGhlIGV4dGVudCB0aGF0IEFkYW0gZGlkLCB3ZSBuZWVkIHRvIG1vdmUg
b24uIEFkYW3igJlzIHRvbyBvbGQgZm9yIHRoYXQgc3R1ZmYgcmlnaHQgbm93LiBJIHRvbGQgaGlt
IHRoYXQgYWZ0ZXIgdGhlIGdhbWUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJUHJ5b3IsIHdobyBzcGVudCBhYm91
dCBhIG1vbnRoIHdpdGggdGhlIEJlbmdhbHMgbGFzdCB5ZWFyLCBkaWQgbm90IGFkZHJlc3MgdGhl
IG1lZGlhIE1vbmRheSBhbmQgZGVjbGluZWQgdGhyb3VnaCBhIEJyb3ducyBzcG9rZXNtYW4gdG8g
Y29tbWVudCBvbiBKb25lcyByb2FzdGluZyBoaW0uIEJ1dCBzb21lIG9mIFByeW9y4oCZcyB0ZWFt
bWF0ZXMgd2VpZ2hlZCBpbi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGtub3cgaG93IEFkYW0gaXMuIEhl4oCZ
cyBhIGZpZXJ5IGd1eSwgYW5kIEkga25vdyBob3cgaGUgaXMs4oCdIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQW5k
cmV3IEhhd2tpbnMgc2FpZC4g4oCcSSBrbm93IGhvdyBUZXJyZWxsZSBpcy4gSGXigJlzIGEgZmll
cnkgZ3V5LiBUaGV54oCZcmUgY29tcGV0aXRvcnMgYW5kIHdoZW5ldmVyIHlvdSBoYXZlIHR3byBj
b21wZXRpdG9ycywgdHdvIEEtdHlwZSBwZXJzb25hbGl0aWVzLCB0d28gbGlvbnMgdGhhdCBjb21l
IHRvZ2V0aGVyLCB0aGlzIGlzIHRoZSByZXN1bHQuIEl0IHdpbGwgbWFrZSBmb3IgZW50ZXJ0YWlu
aW5nIGZvb3RiYWxsIG5leHQgeWVhciB3aGVuIHRoZSBCZW5nYWxzIHBsYXkgdGhlIEJyb3ducyBh
Z2Fpbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglSZWdhcmRsZXNzLCB0aGVyZeKAmXMgYSBwYXR0ZXJuLjwvcD4N
CjxwPg0KCUFmdGVyIHRoZSBCcm93bnMgZmVsbCAyNy0xMyB0byB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRz
IG9uIE5vdi4gMjcsIGNvcm5lcmJhY2sgSmFub3JpcyBKZW5raW5zIGNyaXRpY2l6ZWQgUHJ5b3Ig
b24gVHdpdHRlciBhbmQgY2FsbGVkIGhpbSDigJxhIFNoKnQgRWF0ZXIu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcSSBqdXN0IHRoaW5rIGl04oCZcyB1bmZvcnR1bmF0ZSB0aGF0IHRob3NlIHRoaW5ncyBoYXZl
IGhhcHBlbmVkLOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEkgZG9u4oCZdCB0aGluayB0aGF0IHRoZXkg
aGF2ZSBhbnkgcGxhY2UgaW4gdGhlIE5hdGlvbmFsIEZvb3RiYWxsIExlYWd1ZSwgZXNwZWNpYWxs
eSBvbiBvdXIgdGVhbSwgc28gd2XigJlyZSBnb2luZyB0byB0cnkgYW5kIGdldCBhbGwgdGhvc2Ug
dGhpbmdzIFt0b10gcXVpZXQgZG93bi4gV2UganVzdCB3YW50IHRvIHBsYXkgZm9vdGJhbGwsIGJl
IHRoZSBiZXN0IGZvb3RiYWxsIHBsYXllcnMgd2UgY2FuIGJlIGFuZCBsZXTigJlzIGdldCBhd2F5
IGZyb20gYWxsIG9mIHRoYXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSB0aGluayBzb21ldGltZXMgc29tZSBv
ZiBvdXIgcGxheWVycyB0aGluayBpdOKAmXMgdGhlaXIgcHJlcm9nYXRpdmUg4oCUIG5vdCBqdXN0
IG91ciBwbGF5ZXJzLCBvdGhlciBwbGF5ZXJzIOKAlCB0byBtYWtlIGNvbW1lbnRzLCBhbmQgd2Ug
bmVlZCB0byBzZXR0bGUgd2hhdGV2ZXIgZGlmZmVyZW5jZXMgd2UgaGF2ZSBvbiB0aGUgZm9vdGJh
bGwgZmllbGQgYW5kIGxlYXZlIGl0IGF0IHRoYXQgYW5kIGJlIHByb3MgYWJvdXQgd2hhdCB3ZSBk
byBhbmQgY29tcGV0ZSBhZ2FpbnN0IGVhY2ggb3RoZXIgYW5kIG1vdmUgZm9yd2FyZC7igJ08L3A+
DQo8cD4NCglDbGFzaGluZyB3aXRoIHRlYW1tYXRlcyBpcyBhbm90aGVyIGlzc3VlLjwvcD4NCjxw
Pg0KCVByeW9yIHllbGxlZCBhdCBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJSUkgaW4gdGhlIGh1ZGRsZSBTdW5k
YXkgYWZ0ZXIgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGNhbGxlZCB0aW1lb3V0IHdpdGggMTA6MTEgbGVmdCBp
biB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUUCBkaWRu4oCZdCBrbm93IHRoZSBw
bGF5IGNsb2NrIHdhcyBsb3cgYW5kIFJvYmVydCBkaWQuIFRoYXTigJlzIGFsbCzigJ0gdGlnaHQg
ZW5kIEdhcnkgQmFybmlkZ2Ugc2FpZC4g4oCcV2Ugd2VyZSBqdXN0IGNvbW11bmljYXRpbmcgYW5k
IG1ha2luZyBzdXJlIHRoYXQgaGUga25ldywg4oCYSGV5LCB0aGUgcGxheSBjbG9jayB3YXMgbG93
LuKAmSBXZSBkaWRu4oCZdCB3YW50IHRvIHJ1c2ggaXQuIFRoYXTigJlzIGFsbCBpdCB3YXMu4oCd
PC9wPg0KPHA+DQoJQ2FtZXJhcyBoYXZlIGNhdWdodCBQcnlvcuKAmXMgZW1vdGlvbmFsIG91dGJ1
cnN0cyBvbiB0aGUgc2lkZWxpbmUgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+DQo8cD4N
CglGb2xsb3dpbmcgdGhlIEJyb3duc+KAmSAyNC05IGxvc3MgdG8gdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3Rl
ZWxlcnMgb24gTm92LiAyMCwgaGUgcmlwcGVkIGhpcyB0ZWFt4oCZcyBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1l
biwgcnVubmluZyBiYWNrcyBhbmQgdGlnaHQgZW5kcyBmb3IgcG9vciBwYXNzIHByb3RlY3Rpb24u
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2XigJlyZSBnb2luZyB0byBzdG9wIGFsbCB0aGF0LiBXZSBkb27igJl0
IG5lZWQgYWxsIHRoYXQs4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCc4oCmIEkgZG9u4oCZdCB0aGluayBo
ZeKAmXMgdHJ5aW5nIHRvIGJlIG5lZ2F0aXZlIHdoZW4gaGXigJlzIGRvaW5nIGl0LiBUaGUgY29u
dmVyc2F0aW9uIG9uIHRoZSBmaWVsZCB5ZXN0ZXJkYXkgW2JldHdlZW4gUHJ5b3IgYW5kIEdyaWZm
aW5dIEkgdGhpbmsgd2FzIHRoYXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhhdOKAmXMganVzdCBub3QgdGhl
IHR5cGUgb2YgZm9vdGJhbGwgdGVhbSB3ZSB3YW50IHRvIGJlLiBCdXQgSSB0aGluayBUZXJyZWxs
ZSBpcyB0cnlpbmcgdG8gY29tZSBmcm9tIGEgZ29vZCBwbGFjZSwgYnV0IHlvdSBqdXN0IGhhdmUg
dG8gZGlyZWN0IHRoYXQgZW5lcmd5IGluIGEgZGlmZmVyZW50IHdheSwgYW5kIEkgdGhpbmsgaGUg
d2lsbC4gVGhlcmXigJlzIGxlc3NvbnMgdG8gYmUgbGVhcm5lZC4gU29tZSBwZW9wbGUgZmlsZSBp
dCB1bmRlciB3YW50aW5nIHRvIHdpbiBzbyBiYWQsIGJ1dCB3aW5uaW5nIHNvIGJhZCBjYW7igJl0
IHN1cGVyc2VkZSB0aGUgdGVhbSBhbmQgaG93IHdl4oCZcmUgZ29pbmcgdG8gZG8gdGhpbmdzLuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCUJhcm5pZGdlIGluc2lzdGVkIGhl4oCZcyBub3Qgd29ycmllZCBhYm91dCBQ
cnlvciBiZWNvbWluZyBhIHByb2JsZW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWW91IHdhbnQgcGVvcGxlIHdo
byBhcmUgZmllcnkgb3V0IHRoZXJlLOKAnSBCYXJuaWRnZSBzYWlkLiDigJxZb3Ugd2FudCBwZW9w
bGUgb3V0IHRoZXJlIHRoYXQgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIHBsYXlpbmcgd2l0aCB0aGVpciBlbW90
aW9ucyBvbiB0aGVpciBzbGVldmUgYW5kIHBsYXlpbmcgbGlrZSB0aGF0LiBIZSBrbm93cy4gSGUg
a25vd3MgaGUgY2Fu4oCZdCBzYXkgY2VydGFpbiB0aGluZ3MsIGFuZCBoZeKAmWxsIGJlIGFsbCBy
aWdodCB3aXRoIHRoYXQuIEhlIHRydXN0cyBldmVyeWJvZHkgb24gdGhlIHRlYW0uIFdlIGFsbCB0
cnVzdCBoaW0uIFdlIGFsbCBoYXZlIGhpcyBiYWNrLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNo
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25z
IGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.