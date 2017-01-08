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Browns coach Hue Jackson confident top offensive assistant Pep Hamilton won’t jump ship to join Jim Harbaugh at Michigan

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 8, 2017 - 01:26 PM

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