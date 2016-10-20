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Browns coach Hue Jackson dials down Cody Kessler hype but is still encouraged by rookie QB: ‘What he is so far looks pretty good’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 20, 2016 - 07:20 PM | Updated: October 21, 2016 - 01:23 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is pressured by New England Patriots outside linebacker Dont'a Hightower in the first half of a game Oct. 9, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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