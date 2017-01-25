Browns coach Hue Jackson discusses draft debate about quarterback or defense at No. 1 overall, doesn’t rule out trading top pick

PHA+TU9CSUxFLCBBTEEuOiBDb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBhY2tub3dsZWRnZWQgV2VkbmVzZGF5
IHRoZSBCcm93bnMgbXVzdCBkZWNpZGUgd2hldGhlciB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGRyYWZ0IHRoZSBi
ZXN0IHBsYXllciBvciB0aGUgbW9zdCB2YWx1YWJsZSBwbGF5ZXIgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbCBvbiBB
cHJpbCAyNy48L3A+PHA+T24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQsIHRoZSBkZWJhdGUgd29uJiM4MjE3O3Qg
bWF0dGVyIGlmIHRoZXkgdHJhZGUgdGhlIHRvcCBwaWNrLCBhIHNjZW5hcmlvIEphY2tzb24gZGlk
biYjODIxNzt0IHJ1bGUgb3V0LjwvcD48cD5JZiB0aGV5IHN0YW5kIHBhdCwgdGhvdWdoLCBoZXJl
JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB0aGUgQnJvd25zIG11c3QgY29uc2lkZXIgd2hlbiBkZWNpZGluZyB3aGF0
IHRvIGRvIGF0IE5vLiAxIG92ZXJhbGw6IEEgZ29vZCBxdWFydGVyYmFjayBpcyBtb3JlIHZhbHVh
YmxlIGluIHRoZSBORkwgdGhhbiBhbiBlbGl0ZSBub24tcXVhcnRlcmJhY2ssIGZvciBleGFtcGxl
LCBhIGRlZmVuc2l2ZSBwbGF5ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGRpc2FncmVl
LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkIGFmdGVyIGhlIGNvYWNoZWQgdGhlIFNvdXRoIHRlYW0gaW4g
aXRzIHNlY29uZCBTZW5pb3IgQm93bCBwcmFjdGljZSBhdCBMYWRkLVBlZWJsZXMgU3RhZGl1bS48
L3A+PHA+U28gdGhlIEJyb3ducyBuZWVkIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hldGhlciB0aGV5IHdhbnQg
dGhlIGJlc3QgcGxheWVyICYjODIxMjsgbGlrZWx5IGEgZGVmZW5zaXZlIHN0YW5kb3V0ICYjODIx
Mjsgb3IgdGhlIG1vc3QgdmFsdWFibGUgcGxheWVyICYjODIxMjsgcHJvYmFibHkgYSBxdWFydGVy
YmFjayBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHRoZSBwb3NpdGlvbiAmIzgyMTI7IHdp
dGggdGhlIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgc2VsZWN0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm8gZG91YnQgW3Ro
YXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZGViYXRlXSwgYW5kIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gdGhpcyBzaXR1YXRpb24s
IGl0IGlzLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm8gcXVlc3Rpb24uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5KYWNrc29uIHN0cmVzc2VkIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHRoZSBmcmFuY2hpc2UgZGVs
dmluZyBpbnRvIHRob3NlIGFyZ3VtZW50cyBpbiB0aGUgY29taW5nIG1vbnRocy4gPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIHRoaW5rIHlvdSBnbyB0aHJvdWdoIHRoZSBwcm9jZXNzLCBhbmQgSSBrbm93IGV2ZXJ5
Ym9keSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxpa2UgbWUgdXNpbmcgdGhhdCB0ZXJtLiBJIGRvLiBJIHRoaW5r
IHlvdSBoYXZlIHRvIGdvIHRocm91Z2ggaXQgYW5kIHdlaWdoIHdoYXQmIzgyMTc7cyBiZXN0LCYj
ODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hvIGlzIHRoZSBiZXN0IHBsYXllcj8gV2UgaGF2
ZW4mIzgyMTc7dCBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQuIElzIHRoZSBiZXN0IHBsYXllciBhIGRlZmVuc2l2
ZSBlbmQ/IElzIGl0IGEgcXVhcnRlcmJhY2s/IElzIGl0IGEgZGVmZW5zaXZlIGJhY2s/IEkgZG9u
JiM4MjE3O3Qga25vdyB5ZXQgdW50aWwgeW91IGNhbiBldmFsdWF0ZSB0aGVtIGFsbCBhbmQgbGlu
ZSB0aGVtIGFsbCB1cCBhbmQgc2VlIHdoZXJlIHRoZXkgYXJlIGFuZCBzZWUgd2hhdCYjODIxNztz
IGJlc3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhbGwgYSBrbm93IGEgcXVhcnRlcmJhY2sgaXMgdmVyeSBp
bXBvcnRhbnQgdG8gb3VyIGZvb3RiYWxsIHRlYW0uIEJ1dCBpcyBoZSB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXI/
IFdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBmaW5kIHRoYXQgb3V0LiBXZSBuZWVkIHRvIHB1dCBvbmUgb24g
b3VyIHRlYW0uIFdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGZpbmQgb25lLiBJIHByb21pc2UgeW91IGd1
eXMgdGhhdC4gV2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZG8gdGhhdC4gSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3
O3MgaW1wZXJhdGl2ZS4gSSB0aGluayB3ZSBhbGwga25vdyB0aGF0LCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztz
IHdoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYWNjb21wbGlzaC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlZmVu
c2l2ZSBkcmFmdGVlczwvcD48cD5UaGVyZSBzZWVtIHRvIGJlIGZpdmUgcmVhbGlzdGljIGNhbmRp
ZGF0ZXMgZm9yIHRoZSBCcm93bnMgdG8gZHJhZnQgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+TW9zdCBk
cmFmdCBhbmFseXN0cyBoYXZlIGxhYmVsZWQgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIE15
bGVzIEdhcnJldHQgdGhlIGNsZWFyIGZhdm9yaXRlLiBBbGFiYW1hIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFu
IEpvbmF0aGFuIEFsbGVuIGlzIHRoZSBvdGhlciBub24tcXVhcnRlcmJhY2sgd2hvIHNob3VsZCBt
ZXJpdCBjb25zaWRlcmF0aW9uLjwvcD48cD5OZXcgQnJvd25zIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRv
ciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcyB3aWxsIHBsYXkgYSB2aXRhbCByb2xlIGluIGV2YWx1YXRpbmcgdGhv
c2UgcGxheWVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO09oLCB5ZWFoLiBIZSYjODIxNztsbCBiZSBodWdlLCYj
ODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7T3VyIGNvYWNoZXMsIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgaW1w
b3J0YW50IGJlY2F1c2Ugd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gY29hY2ggdGhlIHRlYW0gYW5kIHdl
IGhhdmUgYSB2b2ljZSBqdXN0IGxpa2Ugb3VyIGV4ZWN1dGl2ZXMgaGF2ZSBhIHZvaWNlLCBhbmQg
dGhpcyBpcyBhIGNvbGxhYm9yYXRpdmUgZGVhbC4gV2UgYWxsIHdvcmsgdG9nZXRoZXIuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7dmUgaGVhcmQgc28gbWFueSByZXBvcnRzIGFib3V0IGp1c3QgbGlz
dGVuaW5nIHRvIFt0aGUgU3VwZXIgQm93bC1ib3VuZF0gQXRsYW50YSBbRmFsY29uc10sIGhvdyB0
aGV5JiM4MjE3O3ZlIGdvbmUgdGhyb3VnaCB0aGVpciBwcm9jZXNzLiBUaGV5IHJlYWxseSB3b3Jr
IHRvZ2V0aGVyLCBzYW1lbmVzcyBpbiB0aG91Z2h0LiBXZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8g
dGhlIHNhbWUuIFdlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBkaWZmZXJlbnQgdGhhbiBhbnlib2R5IGVsc2UuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IHRoZSBwbGF5ZXJzIHRoYXQmIzgy
MTc7cyBiZXN0IGZvciB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducy4gRXZlcnlib2R5IG1pZ2h0IG5vdCBi
ZSB0aGUgYmVzdCBmb3IgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMuIFdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBm
aW5kIG91ciBndXlzIGFuZCB3aGF0IHdlIHRoaW5rIHdpbGwgaGVscCB1cyB0dXJuIHRoaXMgb3Jn
YW5pemF0aW9uIGFyb3VuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgZGl2aXNpb24gcXVhcnRlcmJhY2s8L3A+
PHA+VGhlIHRocmVlIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3Mg
Y2xhc3Mgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGRpc21pc3NlZCBhcyBwb3NzaWJpbGl0aWVzIGF0IE5v
LiAxIG92ZXJhbGwsIGVpdGhlci4gVGhleSBhcmUgQ2xlbXNvbiYjODIxNztzIERlc2hhdW4gV2F0
c29uLCBOb3RyZSBEYW1lJiM4MjE3O3MgRGVTaG9uZSBLaXplciwgYSBUb2xlZG8gbmF0aXZlLCBh
bmQgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBNaXRjaCBUcnViaXNreSwgYSBNZW50b3IgbmF0aXZl
LjwvcD48cD5BcyBKYWNrc29uIHRob3JvdWdobHkgc3R1ZGllcyBlYWNoIG9mIHRoZW0sIGhlJiM4
MjE3O2xsIGJlIGxvb2tpbmcgZm9yIHR3byB0cmFpdHMgaGlzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9mIHRoZSBm
dXR1cmUgbXVzdCBwb3NzZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCB0
aGUgZ3V5IG5lZWRzIHRvIGJlIGFibGUgdG8gcHJvY2VzcyBmb290YmFsbCBhbmQgW2hhdmVdIGFy
bSB0YWxlbnQsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7
cyByZWFsbHkgaW1wb3J0YW50LCBlc3BlY2lhbGx5IGluIG91ciBkaXZpc2lvbiwgYW5kIGV2ZXJ5
dGhpbmcgaW4gbXkgbWluZCBnb2VzIHRocm91Z2ggb3VyIGRpdmlzaW9uIGJlY2F1c2Ugd2UgcGxh
eSBpbiBhIGxvdCBvZiBkaWZmZXJlbnQgZWxlbWVudHMgYW5kIHdlIHRoaW5rIHdlIGhhdmUgb25l
IG9mIHRoZSBiZXR0ZXIgZGl2aXNpb25zIGluIGZvb3RiYWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgeW91
IGNhbiYjODIxNzt0IHN0YW5kIGluIHRoZXJlIGluIHNub3cgYW5kIGVsZW1lbnRzIGFuZCB0aHJv
dyB0aGUgYmFsbCwgdGhlbiBpdCYjODIxNztzIHRvdWdoLiBJZiB5b3UgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJv
Y2VzcyBpbmZvcm1hdGlvbiBiZWNhdXNlIHRoZSBkZWZlbnNlcyBhcmUgc28gZ29vZCwgUGl0dHNi
dXJnaCBhbmQgQmFsdGltb3JlIGFuZCBDaW5jaW5uYXRpLCB0aGVuIGl0JiM4MjE3O3MgaGFyZCB0
byBwbGF5LiBTbyB0aG9zZSBhcmUgdGhpbmdzIHRoYXQgYXJlIG5vbi1uZWdvdGlhYmxlIGZvciBt
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgY291bGQgaGF2ZSB0aGVpciBjYWtlIGFuZCBlYXQg
aXQgdG9vIGJlY2F1c2UgdGhleSBvd24gdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzLiBJbiBhIHBlcmZl
Y3Qgd29ybGQsIHRoZXkgd291bGQgcHJvYmFibHkgZHJhZnQgR2FycmV0dCBvciBBbGxlbiBhdCBO
by4gMSBhbmQgcGljayBKYWNrc29uJiM4MjE3O3MgZmF2b3JpdGUgcXVhcnRlcmJhY2sgMTJ0aCBv
dmVyYWxsLiBCdXQgZGFuZ2VyIGxpZXMgaW4gb3RoZXIgcXVhcnRlcmJhY2stbmVlZHkgdGVhbXMg
c2Nvb3BpbmcgdXAgdGhlIHRocmVlIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3MgYmVmb3JlIHRoZSBC
cm93bnMgcGljayAxMnRoLjwvcD48cD5Mb25nIHNob3RzPC9wPjxwPk9mIGNvdXJzZSwgdGhlcmUm
IzgyMTc7cyBhbHNvIGEgY2hhbmNlIHRoZSBCcm93bnMgY291bGQgdXNlIGEgdHJhZGUgb3IgZnJl
ZSBhZ2VuY3kgdG8gc2VjdXJlIGEgbG9uZy10ZXJtIHNvbHV0aW9uIGF0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGJl
Zm9yZSB0aGUgZHJhZnQuIEFsbCBleWVzIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHdpbGwgcmVtYWluIG9u
IE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzIGJhY2t1cCBKaW1teSBHYXJvcHBvbG8gYW5kIEJ1ZmZhbG8g
QmlsbHMgc3RhcnRlciBUeXJvZCBUYXlsb3IgaWYgdGhlIHRlYW0gcHVyc3VlcyB0aGF0IHJvdXRl
LjwvcD48cD5UaGVuIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgdGhpczogTGFzdCB5ZWFyLCB0aGUgVGVubmVzc2Vl
IFRpdGFucyB0cmFkZWQgZG93biBmcm9tIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgYW5kIHRoZSBCcm93bnMgdHJh
ZGVkIGRvd24gZnJvbSBOby4gMi4gQ291bGQgdGhlIHRvcCBzZWxlY3Rpb24gYmUgc2hpcHBlZCBh
d2F5IGFnYWluPzwvcD48cD5Ccm93bnMgaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hp
IEJyb3duIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHJ1bGUgaXQgb3V0IEphbi4gMiBkdXJpbmcgYSBzZWFzb24g
d3JhcC11cCBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UsIGFuZCBKYWNrc29uIGZvbGxvd2VkIHN1aXQgYXQgdGhl
IFNlbmlvciBCb3dsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnl0aGluZyBmb3IgcmlnaHQgbm93IGlzIGdv
aW5nIHRvIGJlIG5lZ290aWFibGUgYW5kIHRhbGtlZCBhYm91dCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1VudGlsIHdlIHNpdCBkb3duIGFuZCB0YWxrIGFib3V0IHdoZXJlIHdlIGFyZSBh
bmQgd2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8sIHRoZW4gd2lsbCB3ZSBrbm93LiBJIHRo
aW5rIHdlIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgaGFkIHRob3NlIGRpc2N1c3Npb25zLiBJIHRoaW5rIHJpZ2h0
IG5vdyB3ZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGluIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgcGhhc2VzIG9mIGFsbCBvZiBp
dC4gV2UmIzgyMTc7dmUgZ290IGEgbG9uZyB3YXkgdG8gZ28gYmVmb3JlIHdlIGdldCB0byB0aGF0
IGRlY2lzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93
bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05h
dGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vi
b29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmou
c3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.