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Browns coach Hue Jackson doesn’t second-guess leaving Bengals, his players want to reward him for unwavering leadership

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 9, 2016 - 08:34 PM | Updated: December 10, 2016 - 06:56 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson works the sidelines in the first half of a game against the New York Jets on Oct. 30, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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