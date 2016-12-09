Browns coach Hue Jackson doesn’t second-guess leaving Bengals, his players want to reward him for unwavering leadership

PHA+SHVlIEphY2tzb24gZGVjbGluZWQgdG8gcmVtYWluIHdpdGggdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVu
Z2FscyBhbmQgZXZlbnR1YWxseSBzdWNjZWVkIE1hcnZpbiBMZXdpcyBhcyB0aGVpciBoZWFkIGNv
YWNoIGJ5IGluc3RlYWQgb3B0aW5nIHRvIGpvaW4gdGhlIEJyb3ducyBpbiBKYW51YXJ5LjwvcD48
cD5Ob3cgSmFja3NvbiBpcyB0aGUgZmFjZSBvZiB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3Mgb25seSB3aW5sZXNz
IHRlYW0sIHNvIGl0IHdvdWxkIG9ubHkgYmUgbmF0dXJhbCBmb3IgaGltIHRvIGhhdmUgc29tZSAm
IzgyMjA7V2hhdCB3YXMgSSB0aGlua2luZz8mIzgyMjE7IG1vbWVudHMuPC9wPjxwPkJ1dCB3aGVu
IGhlIGdhemVzIGF0IHRoZSBvdGhlciBzaWRlbGluZSBhcyB0aGUgQnJvd25zICgwLTEyKSBmYWNl
IHRoZSBCZW5nYWxzICg0LTctMSkgYXQgMSBwLm0uIFN1bmRheSBhdCBGaXJzdEVuZXJneSBTdGFk
aXVtLCBKYWNrc29uIHN3ZWFycyBoZSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSB0aGlua2luZyBhYm91dCB3aGF0
IGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgaXMgc28gaW4gdGhlIHBhc3QgaXQg
aXMgbm90IGV2ZW4gZnVubnksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBhbSBoZXJlLiBJIGFt
IGVtYmVkZGVkIGhlcmUsIGFuZCBteSByZWNvcmQgaXMgd2hhdCBpdCBpcy4gWW91IGRvIG5vdCBs
b29rIGJhY2suIEkgYW0gbG9va2luZyBmb3J3YXJkLiBJIGNhbiYjODIxNzt0IHdhaXQgZm9yIHRo
ZSBkYXkgdGhhdCBJIGFtIHNpdHRpbmcgaW4gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmUgcGxheWluZyB0
byBnbyB0byB0aGUgcGxheW9mZnMuIEkgd29uJiM4MjE3O3QgbG9vayBiYWNrIG9uIGFueSBvZiB0
aG9zZSBkZWNpc2lvbnMgbWFkZS4gSSBhbSB3aGVyZSBJIGFtIHN1cHBvc2VkIHRvIGJlIGFuZCBk
b2luZyB3aGF0IEkgYW0gc3VwcG9zZWQgdG8gYmUgZG9pbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ccm93bnMg
cGxheWVycyBkZXNwZXJhdGVseSB3YW50IHRvIHdpbiBmb3IgSmFja3NvbiBiZWNhdXNlIHRoZXkg
aGF2ZW4mIzgyMTc7dCBzZW5zZWQgaGlzIGVuZXJneSB3YW5lIG9yIGNvbW1pdG1lbnQgd2F2ZXIg
ZGVzcGl0ZSBhbGwgb2YgdGhlIG1pc2VyeS48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhleSBmZWxsIDI3LTEzIHRv
IHRoZSBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgb24gTm92LiAyNywgSmFja3NvbiBmb3VnaHQgYmFjayB0ZWFy
cyB3aGlsZSBoZSBzYWlkICYjODIyMDtiZWluZyAwLTEyIGlzIHByb2JhYmx5IHRoZSBoYXJkZXN0
IHRoaW5nIGV2ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwIGZvciB0aGUg
Zmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSBoZSBzdWZmZXJlZCBhIGZyYWN0dXJlZCBsZWZ0IHNob3VsZGVyIFNl
cHQuIDExLCBxdWFydGVyYmFjayBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJSUkgZXhwbGFpbmVkIHdoeSAmIzgy
MjA7aXQmIzgyMTc7cyBwYXJhbW91bnQmIzgyMjE7IHRvIGVhcm4gYSB2aWN0b3J5IGZvciBKYWNr
c29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3Ugc2VlIENvYWNoIGJyZWFrIGRvd24gbGlrZSB0aGF0
LCBhcyBhIHBsYXllciBpbiB0aGlzIGxvY2tlciByb29tLCB3ZSBhbHJlYWR5IHdhbnRlZCB0byBw
bGF5IGhhcmQgZm9yIGhpbSwgYnV0IGl0IG1ha2VzIHlvdSB3YW50IHRvIHBsYXkgaGFyZGVyIGZv
ciBoaW0gYW5kIHdpbiBmb3IgaGltIGJlY2F1c2UgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBkZXNlcnZlIHRv
IGJlIDAtMTIsJiM4MjIxOyBHcmlmZmluIHNhaWQuICYjODIyMDsuLi4gU2VlaW5nIHRoYXQgZW1v
dGlvbiBmcm9tIENvYWNoIGxpZ2h0cyBhIGZpcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5SdW5uaW5nIGJhY2sg
RHVrZSBKb2huc29uIHNhaWQgdGhlIHBvc3RnYW1lIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSB3YXNuJiM4MjE3
O3QgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgSmFja3NvbiBiZWNhbWUgZW1vdGlvbmFsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
WW91IGNhbiBzZWUgaXQgZXZlcnkgZGF5LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBjYW4g
c2VlIGl0IGFmdGVyIHRoZSBnYW1lIGFuZCBoZSBraW5kIG9mIHdlYXJzIGl0IG9uIGhpcyBzbGVl
dmUgYmVjYXVzZSBoZSB3YW50cyB1cyB0byB1bmRlcnN0YW5kIGhvdyBtdWNoIGhlIGNhcmVzIGFu
ZCBob3cgbXVjaCBoZSBiZWxpZXZlcyBpbiB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJlbGllZiBpcyBoYXJk
IHRvIG1haW50YWluIGJlY2F1c2UgU3VuZGF5IG1hcmtzIDM2NCBkYXlzIHNpbmNlIHRoZSBCcm93
bnMgbGFzdCB3b24gb24gRGVjLiAxMywgMjAxNS4gSWYgdGhleSBmYWxsIHRvIHRoZSBCZW5nYWxz
LCB0aGVpciBsb3Npbmcgc3RyZWFrIHdpbGwgbGFzdCBsb25nZXIgdGhhbiBhIHllYXIuIFRoZXkg
aGF2ZSBkcm9wcGVkIHRoZSBwYXN0IDE1IGdhbWVzLCAyMiBvdXQgb2YgMjMgYW5kIDMwIG91dCBv
ZiAzMy48L3A+PHA+T2YgY291cnNlLCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgZmluaXNoaW5nIHRoaXMg
c2Vhc29uIHdpdGggdGhlIGRyZWFkZWQgcmVjb3JkIG9mIDAtMTYgaXMgaGFuZ2luZyBvdmVyIHRo
ZWlyIGhlYWRzLCB0b28uIE9ubHkgdGhlIDIwMDggRGV0cm9pdCBMaW9ucyBoYXZlIGxvc3QgYWxs
IDE2IGdhbWVzLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgbWFueSBzb3VyY2VzIG9mIG1vdGl2YXRpb24gZm9y
IEJyb3ducyBwbGF5ZXJzIHRvIGhhbHQgdGhlaXIgZHJvdWdodDogc2VlaW5nIGhhcmQgd29yayBw
YXkgb2ZmLCBhbGxldmlhdGluZyB0aGUgc3RyZXNzIG9mIHRoZSBzdHJlYWsgYW5kIGF2b2lkaW5n
IHRoZSBldGVybmFsIGVtYmFycmFzc21lbnQgb2YgMC0xNi4gIDwvcD48cD5ZZXQgd2lkZSByZWNl
aXZlciBBbmRyZXcgSGF3a2lucyBzYWlkIEphY2tzb24gaXMgJiM4MjIwO3RoZSBOby4gMSByZWFz
b24gd2h5IGEgbG90IFtvZiBwbGF5ZXJzXSwgZXNwZWNpYWxseSB0aGUgb2xkZXIgZ3V5cywgd2Fu
dCB0byBnZXQgaXQgZG9uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRoZSBvbmUg
dGhhdCBndXlzIGZlZWwgbGlrZSBpcyByZWFsbHkgZ2V0dGluZyB0aGUgc2hvcnQgZW5kIG9mIHRo
ZSBzdGljayBiZWNhdXNlIG9idmlvdXNseSBhbiAwLTEyIHRlYW0gZG9lc24mIzgyMTc7dCBpbmRp
Y2F0ZSBob3cgZ3JlYXQgb2YgYSBoZWFkIGNvYWNoIHlvdSBhcmUsJiM4MjIxOyBIYXdraW5zIGNv
bnRpbnVlZC4gJiM4MjIwO05vIG9uZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGxvb2sgYXQgdGhhdCByZWNv
cmQgYW5kIHNheSwgJiM4MjE2O0F3LCBtYW4sIGhlIHJlbGF0ZXMgdG8gdGhlIHBsYXllcnMgZ3Jl
YXQsIGd1eXMgd29yayB0aGVpciB0YWlscyBvZmYgZm9yIGhpbSwgaGUgY2FyZXMgYWJvdXQgdGhl
bSBhbmQgcGxheWVycyBhcHByZWNpYXRlIHRoYXQgYW5kIHBsYXkgaGFyZCBmb3IgaGltLiYjODIx
NzsgVGhpcyBpcyBhIHdpbi1sb3NzIGJ1c2luZXNzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztz
IHRoZSBiaWdnZXN0IGRpc2FwcG9pbnRtZW50IGZvciBhIGxvdCBvZiB0aGUgZ3V5cyBpcyB0aGUg
ZmFjdCB0aGF0IHdlIGNhbiBzY3JlYW0gb24gYSBtb3VudGFpbnRvcCBob3cgZ3JlYXQgb2YgYSBj
b2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBpcywgYnV0IHdlIGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIGdl
dCB0aGUgd2lucyB5ZXQuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIG1hdHRlciBv
ZiBpZiwgSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHdoZW4sIGJ1dCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLCBJIHRo
aW5rIHRoaXMgbGFzdCBzdHJldGNoIFtvZiBmb3VyIGdhbWVzXSwgdGhhdCYjODIxNztzIGFuIGlt
cG9ydGFudCBwYXJ0IGZvciB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgZmVsbCB0byB0aGUg
QmVuZ2FscyAzMS0xNyBvbiBPY3QuIDIzIGF0IFBhdWwgQnJvd24gU3RhZGl1bSwgYW5kIHRoZSBh
Z29ueSBvZiBkZWZlYXQgdG9ybWVudGVkIEphY2tzb24gbW9yZSB0aGFuIHVzdWFsIGJlY2F1c2Ug
aXQgY2FtZSBhdCB0aGUgaGFuZHMgb2Ygc28gbWFueSBjbG9zZSBmcmllbmRzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQgc3R1bmcgZG91Ymx5IEkgZ3Vlc3Mgd2hlbiB3ZSBsb29rIGF0IGl0LCYjODIyMTsgSmFj
a3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIHJpZ2h0IGFmdGVyIG15IGJpcnRoZGF5LCB0aGUgd2hv
bGUgbmluZSB5YXJkcywgc28gaXQgZGlkIG5vdCBmZWVsIGdvb2QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtEbyBu
b3QgcmVtaW5kIG1lLiBPSz8gLi4uIEl0IHdhcyBhIGJlYXRkb3duLiBUaGV5IGJlYXQgdXMgcHJl
dHR5IHNvdW5kbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgdGhlIEJyb3ducyBhcmUgY29taW5nIG9mZiBh
IGJ5ZSB0aGlzIHRpbWUsIHNvIExld2lzIGV4cGVjdHMgSmFja3NvbiB0byBoYXZlIHNvbWUgZXh0
cmEgdHJpY2tzIHVwIGhpcyBzbGVldmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBnZXQgYSBi
YWxsIG9mIGtuaXZlcywmIzgyMjE7IExld2lzIHNhaWQuICYjODIyMDtMdWNreSB1cy4gVGhhdCYj
ODIxNztzIHRoZSB3YXkgaXQgZ29lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0aWxsLCB0aGUgQnJvd25zIGFy
ZSA1JiMxODk7LXBvaW50IHVuZGVyZG9ncy4gVGhleSBoYXZlIGxvc3QgdGhlaXIgcGFzdCBmb3Vy
IGdhbWVzIGFnYWluc3QgdGhlIEJlbmdhbHMgYW5kIGFyZSBpbiBkYW5nZXIgb2YgdHlpbmcgdGhl
aXIgbG9uZ2VzdCBsb3Npbmcgc3RyZWFrIGluIHRoZSBzZXJpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPYnZp
b3VzbHksIGdldHRpbmcgYSB3aW4gdGhpcyB3ZWVrIHdvdWxkIGJlIHJlYWxseSBiaWcgZm9yIHVz
IGZvciBhIG51bWJlciBvZiByZWFzb25zLCYjODIyMTsgbmluZS10aW1lIFBybyBCb3dsIGxlZnQg
dGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBJIHRoaW5rIHRoZSBtYW4gdGhhdCYj
ODIxNztzIGxlYWRpbmcgdGhlIHNoaXAgcmlnaHQgbm93IGlzIHZlcnkgd2VsbC1yZXNwZWN0ZWQg
aW4gdGhlIGxvY2tlciByb29tIGFuZCB3ZSB1bmRlcnN0YW5kIGhvdyBpbXBvcnRhbnQgaXQgd291
bGQgYmUgZm9yIGhpbSB0byBiZSBhYmxlIHRvIGJlYXQgdGhlIEJlbmdhbHMuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgbWFueSBjb2FjaGVzIGluIHRoZSBO
RkwgJiM4MjEyOyBpbiBhbGwgb2YgTkZMIGhpc3RvcnkgJiM4MjEyOyB0aGF0IHdvdWxkIGhhdmUg
YmVlbiBhYmxlIHRvIGhhbmRsZSB0aGlzIHNpdHVhdGlvbiBhcyB3ZWxsIGFzIGhlIGhhcy4gSGUm
IzgyMTc7cyBqdXN0IGJlZW4gc28gb3V0c3RhbmRpbmcgYW5kIGhlIG1lYW5zIHNvIG11Y2ggdG8g
dGhpcyB0ZWFtIGFuZCB0byB0aGVzZSBwbGF5ZXJzIHJpZ2h0IG5vdywgYW5kIEkgdGhpbmsgd2Ug
YWxsIGZlZWwgdmVyeSBmb3J0dW5hdGUgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIG91ciBoZWFkIGNvYWNoLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJlbmdhbHMgZmVsdCBmb3J0dW5hdGUgdG8gaGF2ZSBKYWNrc29uIGFz
IGFuIGFzc2lzdGFudCBjb2FjaCBmb3Igc2V2ZW4gc2Vhc29ucyAoMjAwNC0wNiBhbmQgMjAxMi0x
NSkuIEhlIHdhcyB0aGVpciBvZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgZm9yIHRoZSBwYXN0IHR3byB5
ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbG92ZSB0aGUgZ3V5LCYjODIyMTsgQmVuZ2FscyBsaW5lYmFj
a2VyIFZvbnRhemUgQnVyZmljdCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBhbSBtYWQgdGhhdCBoZSBsZWZ0IHVz
LCBidXQgb2J2aW91c2x5LCBoZSBoYWQgdG8gZ28gdGFrZSBhbm90aGVyIG9wcG9ydHVuaXR5LiBI
ZSBpcyBnb2luZyB0byBjaGFuZ2UgdGhhdCBwcm9ncmFtLiBJdCBpcyBnb2luZyB0byB0YWtlIHRp
bWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhvcGUgaXQgc3RhcnRzIGFnYWluc3QgdGhlIEJl
bmdhbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3b3VsZCBiZSBwcmV0dHkgc3dlZXQsJiM4MjIxOyBydW4g
Z2FtZSBjb29yZGluYXRvciBLaXJieSBXaWxzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwOy4uLiBJIHdvdWxkIGxv
dmUgdG8gc2VlIFtKYWNrc29uXSBnZXQgdGhpcyB2aWN0b3J5IGFuZCBnZXQgZ29pbmcuIEl0IGlz
IGhhcmRlciBiZWNhdXNlIGhlIGlzIHRoZSBoZWFkIGNvYWNoIGFuZCBldmVyeXRoaW5nIGZhbGxz
IG9uIGhpbS4gQW55dGhpbmcgdGhhdCBnb2VzIHdyb25nIG9yIGdvb2QsIGl0IGlzIGEgZGlyZWN0
IHJlZmxlY3Rpb24gb2YgeW91ciBoZWFkIGNvYWNoLiBTbyB3ZSB3b3VsZCBsb3ZlIHRvIGdldCB0
aGlzIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25z
PC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRl
VWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9v
ay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNw
b3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.