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Browns coach Hue Jackson hell-bent on preventing his team from splintering: ‘I am going to be the calming voice’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 21, 2016 - 04:47 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson holds a post game meeting with reporters following Sunday's game against the Pittsburgh Steelers in Cleveland. The Steelers won 24-9. (AP Photo/David Richard)


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