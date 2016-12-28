Browns coach Hue Jackson hopes RG3 cleared to play in finale; left tackle Joe Thomas not writing him off as possible QB of future

PHA+QkVSRUE6IFF1YXJ0ZXJiYWNrIFJvYmVydCBHcmlmZmluIElJSSBoYXMgc3VmZmVyZWQgYSBm
cmFjdHVyZWQgbGVmdCBzaG91bGRlciBhbmQgYSBjb25jdXNzaW9uIGFuZCBmYWlsZWQgdG8gdGhy
b3cgYSB0b3VjaGRvd24gcGFzcyBpbiBmb3VyIHN0YXJ0cyBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB0aGlzIHNl
YXNvbi48L3A+PHA+WWV0IGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHRoaW5rcyBHcmlmZmluIGhhcyBpbXBy
b3ZlZCB3aXRoIGVhY2ggb3Bwb3J0dW5pdHkgYW5kIGhvcGVzIGhlIGNhbiBiZSBtZWRpY2FsbHkg
Y2xlYXJlZCBmcm9tIGEgY29uY3Vzc2lvbiB0byBwbGF5IGluIFN1bmRheSYjODIxNztzIHNlYXNv
biBmaW5hbGUgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW5zdCB0aGUgUGl0dHNidXJnaCBTdGVlbGVycy48L3A+
PHA+RnVydGhlcm1vcmUsIDEwLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9lIFRob21hcyBi
ZWxpZXZlcyBHcmlmZmluIGlzIHN0aWxsIGEgbGVnaXRpbWF0ZSBjYW5kaWRhdGUgdG8gYmVjb21l
IHRoZSBmcmFuY2hpc2UmIzgyMTc7cyBxdWFydGVyYmFjayBvZiB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBkbywmIzgyMjE7IFRob21hcyBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBhZnRlciBwcmFjdGljZS4g
JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290IGEgbGltaXRlZCBhbW91bnQgb2YgZmlsbSBv
biBoaW0gc28gZmFyLCBidXQgSSB0aGluayB0aGUgdGhpbmdzIHdlJiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gaW4g
bWVldGluZyByb29tcywgb24gdGhlIHByYWN0aWNlIGZpZWxkLCBpbiBzb21lIG9mIHRoZSBnYW1l
cywgSSB0aGluayB5b3UmIzgyMTc7dmUgc2VlbiBmcmFuY2hpc2UtbGV2ZWwgdGFsZW50IGZvciBz
dXJlLCBhbmQgSSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCB3cml0ZSBoaW0gb2ZmIGJ5IGFueSBzdHJldGNoIG9m
IHRoZSBpbWFnaW5hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgc2hvY2tl
ZCBhdCBhbGwgaWYgaGUgd2FzIG91ciBndXkgYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBuZXh0IHNlYXNv
biBiZWNhdXNlIEkgdGhpbmsgaGUgaGFzIHNob3duIGVub3VnaCB0aGF0IGlmIHRoZXkgZG8gZGVj
aWRlIHRvIG1ha2UgUm9iZXJ0IHRoZSBndXksIEkgdGhpbmsgaGUgY2FuIGRlZmluaXRlbHkgYmUg
dGhlIGd1eSwgYW5kIEkgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7ZCBoYXZlIHRoZSBzdXBwb3J0IG9mIHRoZSBs
b2NrZXIgcm9vbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZvciB0aGUgcmVjb3JkLCBHcmlmZmluIGlzIHRoZSBv
bmx5IEJyb3ducyBxdWFydGVyYmFjayB3aXRoIGEgd2luIG9uIGhpcyByZXN1bWUgdGhpcyB5ZWFy
LiBJdCBoYXBwZW5lZCBTYXR1cmRheSB3aGVuIHRoZXkgYXZvaWRlZCBhIHdpbmxlc3Mgc2Vhc29u
IGJ5IGRlZmVhdGluZyB0aGUgU2FuIERpZWdvIENoYXJnZXJzIDIwLTE3IGF0IEZpcnN0RW5lcmd5
IFN0YWRpdW0uPC9wPjxwPkdyaWZmaW4gbGVmdCB0aGUgZ2FtZSBiZWNhdXNlIG9mIGEgY29uY3Vz
c2lvbiBoZSBzdWZmZXJlZCB3aXRoIDEwOjMwIGxlZnQgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiBS
b29raWUgQ29keSBLZXNzbGVyIHJlbGlldmVkIGhpbSB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgbGVhZGluZyAy
MC0xNywgYW5kIHRoZXkgbWFuYWdlZCB0byBoYW5nIG9uIHRvIGltcHJvdmUgdG8gMS0xNC48L3A+
PHA+QnV0IHdoYXQgaXMgYSBiZXR0ZXIgaW5kaWNhdG9yIG9mIEdyaWZmaW4mIzgyMTc7cyBmdXR1
cmUgd2l0aCB0aGUgdGVhbSAtLSB0aGF0IGhlIHdvbiBhIGdhbWUgb3IgdGhhdCBoZSB3YXMga25v
Y2tlZCBvdXQgb2YgaXQ/PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0IGlzIG5vdCBmYWlyLiBXb3csJiM4MjIx
OyBKYWNrc29uIHJlcGxpZWQgd2l0aCBhIGxhdWdoLiAmIzgyMjA7SG9wZWZ1bGx5IGl0IGlzIHRo
ZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgd29uIGEgZ2FtZSwgYnV0IHlvdSBoYXZlIHRvIHN0YXkgaGVhbHRoeS4g
SSB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCB0byB0ZWxsIHlvdSB0aGF0LiBJdCBpcyBoYXJkIHRvIHBsYXkg
aW4gdGhpcyBsZWFndWUgd2hlbiB5b3UgYXJlIG5vdCBvdXQgdGhlcmUgcGxheWluZy4gSGUgZGlk
IGV2ZXJ5dGhpbmcgdG8gaGVscCB1cyBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIHdpbiB0aGUgZ2FtZS4gSGUg
cGxheWVkIGJldHRlciBpbiBzb21lIGFyZWFzLCBidXQgeW91IGhhdmUgdG8gZmluZCBhIHdheSB0
byBzdGF5IG91dCB0aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyaWZmaW4gbWlzc2VkIDExIGdhbWVzIGFm
dGVyIHN1ZmZlcmluZyBhIGZyYWN0dXJlZCBjb3JhY29pZCBib25lIGluIGhpcyBub24tdGhyb3dp
bmcgc2hvdWxkZXIgU2VwdC4gMTEgZHVyaW5nIHRoZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBvcGVuZXIuIEhl
IGhhcyBzdGFydGVkIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIGdhbWVzIGFuZCBwbGF5ZWQgYmV0dGVyIGVhY2gg
dGltZSwgdGhvdWdoIGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBjb21lIGNsb3NlIHRvIGRvbWluYXRpbmcuPC9w
PjxwPkhpcyBiZXN0IG91dGluZyBjYW1lIG9uIENocmlzdG1hcyBFdmUgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hh
cmdlcnMgKDUtMTApIHdoZW4gaGUgY29tcGxldGVkIDE3LW9mLTI1IHBhc3NlcyBmb3IgMTY0IHlh
cmRzIHdpdGhvdXQgYSB0b3VjaGRvd24gb3IgaW50ZXJjZXB0aW9uIGFuZCBwb3N0ZWQgYSByYXRp
bmcgb2YgODYuMS4gSGUgYWxzbyBydXNoZWQgc2l4IHRpbWVzIGZvciA0MiB5YXJkcyBhbmQgdG9v
ayBzZXZlbiBzYWNrcywgdGhlIGxhc3Qgb2Ygd2hpY2ggY2F1c2VkIGEgY29uY3Vzc2lvbi48L3A+
PHA+VGhlIHNhbXBsZSBzaXplIGlzIHNtYWxsLCBidXQgSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGJlbGlldmVz
IGl0JiM4MjE3O2xsIGJlIGFkZXF1YXRlIGVub3VnaCBmb3IgaGltIHRvIGRlY2lkZSBHcmlmZmlu
JiM4MjE3O3MgZmF0ZSBpbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLiBUaGUgMjAxMiBvZmZlbnNpdmUgcm9va2ll
IG9mIHRoZSB5ZWFyIGlzIHVuZGVyIGNvbnRyYWN0IGZvciBuZXh0IHllYXIsIGJ1dCBoZSYjODIx
NztzIGR1ZSBhICQ3NTAsMDAwIHJvc3RlciBib251cyBNYXJjaCAxMS48L3A+PHA+U3RpbGwsIEph
Y2tzb24gd2FudHMgdG8gc2VlIEdyaWZmaW4gZmFjZSB0aGUgU3RlZWxlcnMgKDEwLTUpIGFuZCB0
aGlua3MgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGNoYW5jZSB0aGUgZm9ybWVyIEhlaXNtYW4gVHJvcGh5IHdp
bm5lciB3aWxsIGJlIGNsZWFyZWQgZnJvbSB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3MgY29uY3Vzc2lvbiBwcm90
b2NvbCBpbiB0aW1lIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIGZpbmFsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
dGhlcmUgaXMgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQg
d2Ugd2lsbCBrbm93IG1vcmUgYWJvdXQgaXQgdG9tb3Jyb3csIHNvIHdlIHdpbGwgbGVhdmUgaXQg
dGhlcmUgdW50aWwgd2UgZmluZCBvdXQgbW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktlc3NsZXIsIGEgdGhp
cmQtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayB3aG8gaXMgMC04IGFuZCBoYXMgc3VmZmVyZWQgdHdvIGNvbmN1
c3Npb25zIHRoaXMgc2Vhc29uLCB3aWxsIHN0YXJ0IGlmIEdyaWZmaW4gaXNuJiM4MjE3O3QgY2xl
YXJlZC48L3A+PHA+QXNrZWQgdG8gZXhwbGFpbiB3aHkgaGUgc3RpbGwgd2FudHMgdG8gc2VlIEdy
aWZmaW4gcGxheSwgSmFja3NvbiBzYWlkLCAmIzgyMjA7SWYgdGhleSBjbGVhciBoaW0sIEkgdGhp
bmsgbWF5YmUgdGhlIGNvbmN1c3Npb24gd2FzIG5vdCBhcyBiYWQgYXMgd2UgYWxsIHRob3VnaHQs
IE5vLiAxLiBXZSB3b3VsZCBub3QgcHV0IGhpbSBiYWNrIG91dCB0aGVyZSB1bmxlc3MgbWVkaWNh
bGx5IHdlIHNheSBpdCBpcyBPSy4gTm8uIDIsIHdlIGhhdmUgc2VlbiBoaW0gZ2V0IGJldHRlciBm
cm9tIHRoZSBmaXJzdCBvcHBvcnR1bml0eSB0byB0aGUgc2Vjb25kIHRvIHRoZSB0aGlyZC4gSG9w
ZWZ1bGx5LCBoZSBjYW4ga2VlcCBtYWtpbmcganVtcHMgYXMgeW91IGdvIGJlY2F1c2UgdGhhdCBz
YXlzIGEgbG90IHRvIG1lLiBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gW3NlZSBoaW0gcGxheV0gaWYgd2UgY291
bGQsIGJ1dCBpZiB3ZSBjYW4mIzgyMTc7dCwgSSB1bmRlcnN0YW5kIHRoYXQsIHRvby4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSB0ZWFtIGRvY3RvciBhbmQgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgbmV1cm9sb2dpc3QgbXVz
dCBhcHByb3ZlIEdyaWZmaW4mIzgyMTc7cyByZXR1cm4gdG8gcGxheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hl
IHNlZW1zIGxpa2UgUm9iZXJ0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLCBzdWdnZXN0aW5nIEdyaWZm
aW4mIzgyMTc7cyBzeW1wdG9tcyBhcmVuJiM4MjE3O3Qgc2V2ZXJlLiAmIzgyMjA7SGUgbGlrZXMg
dG8gcGxheS4gLi4uIFdoYXRldmVyIGRlY2lzaW9uIGNvbWVzIGRvd24gZnJvbSB0aGF0LCB3ZSB3
aWxsIGFsbCB1bmRlcnN0YW5kIGFuZCBhYmlkZSBieSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyaWZmaW4g
aGFzIGdvbmUgMS0zIGluIGZvdXIgZ2FtZXMgYXMgYSBzdGFydGVyIHRoaXMgc2Vhc29uLiBIZSBo
YXMgY29tcGxldGVkIDU4LW9mLTEwNyBwYXNzZXMgKDU0LjIgcGVyY2VudCkgZm9yIDY1NCB5YXJk
cyBhbmQgbm8gdG91Y2hkb3ducyB3aXRoIHR3byBpbnRlcmNlcHRpb25zIGFuZCBhIHJhdGluZyBv
ZiA2NC45LiBIZSBoYXMgcnVuIDI2IHRpbWVzIGZvciAxNTggeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRv
d25zIGFuZCB0YWtlbiAxOCBzYWNrcy48L3A+PHA+WmVybyB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzIHN0aWNr
cyBvdXQgbGlrZSBhIHNvcmUgdGh1bWIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGhhZCBjaGFuY2Vz
IGFuZCBqdXN0IGRpZCBub3QgaG9vayB1cCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hl
IGhhcyB0byBtYWtlIHRob3NlIHBsYXlzLiBXZSBoYXZlIHRvIG1ha2UgdGhvc2UgcGxheXMuIEhv
cGVmdWxseSB0aGlzIHdlZWssIGlmIGhlIHBsYXlzLCB3ZSB3aWxsIGZpbmQgYSB3YXkgYW5kIHNl
ZSBpZiB3ZSBjYW4gdGhyb3cgb25lIGJlZm9yZSBoZSB3YWxrcyBvdXQgb2YgaGVyZS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkphY2tzb24gaW5zaXN0ZWQgdGhlIEJyb3ducyB3YW50IHRvIGVuZCB0aGlzIHNlYXNv
biBvbiBhIGhpZ2ggbm90ZSwgZXZlbiB0aG91Z2ggYmVhdGluZyB0aGUgU3RlZWxlcnMgY291bGQg
Y29zdCB0aGVtIHRoZSBOby4gMSBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gQXByaWwmIzgyMTc7cyBkcmFmdC4g
VGhleSYjODIxNztyZSBndWFyYW50ZWVkIG9uZSBvZiB0aGUgdG9wIHR3byBwaWNrcy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGFyZSB0cnlpbmcgdG8gd2luIGEgZ2FtZSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4g
JiM4MjIwO1RoYXQgW2RyYWZ0XSB0YWxrLCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBldmVuIGdldCBpbnRvLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGF0IEkgY2FuIGdldCBjYXVnaHQgdXAg
aW4gdGhhdC4gSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayB0aGUgdGVhbSBjYW4gZ2V0IGNhdWdodCB1cCBp
biB0aGF0LiBPdXIgbWVzc2FnZSBpcyB0byBnbyBvdXQgYW5kIHBsYXkgYW5kIHdpbi4gVGhhdCBp
cyBhbGwgd2UgYXJlIGludGVyZXN0ZWQgaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIFN0ZWVs
ZXJzIGNvYWNoIE1pa2UgVG9tbGluIHNhaWQgZHVyaW5nIGEgY29uZmVyZW5jZSBjYWxsIGhlIHBs
YW5zIHRvIHJlc3QgaGlzIG1vc3QgcmVjb2duaXphYmxlIHN0YXJzIC0tIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEJl
biBSb2V0aGxpc2Jlcmdlciwgd2lkZSByZWNlaXZlciBBbnRvbmlvIEJyb3duIGFuZCBydW5uaW5n
IGJhY2sgTGUmIzgyMTc7VmVvbiBCZWxsIC0tIGFnYWluc3QgdGhlIEJyb3ducy4gVGhlIFN0ZWVs
ZXJzIGhhdmUgc2VjdXJlZCB0aGUgQUZDIE5vcnRoIHRpdGxlIGFuZCBhIE5vLiAzIHBsYXlvZmYg
c2VlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2lsbCBiZWxpZXZlIGl0IHdoZW4gSSBzZWUgaXQsJiM4MjIx
OyBKYWNrc29uIHNhaWQgb2YgVG9tbGluIHNpdHRpbmcgdGhlIHRyaW8uICYjODIyMDtJIGFtIG5v
dCBnb2luZyB0byB3b3JyeSBhYm91dCB0aGF0LiBJIGFtIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgdXMgcGxheWlu
ZyB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhlIG9mZnNlYXNvbiwgSmFja3NvbiB3aWxsIHVuZG91
YnRlZGx5IGJlIHdvcnJpZWQgYWJvdXQgZmlndXJpbmcgb3V0IHdoYXQgdGhlIHBpY3R1cmUgYXQg
cXVhcnRlcmJhY2sgd2lsbCBsb29rIGxpa2UgYW5kIHdoZXRoZXIgR3JpZmZpbiBzaG91bGQgYmUg
aW5jbHVkZWQgaW4gaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiB3ZSYjODIxNztyZSB0aGUgTm8uIDEgb3Ig
Tm8uIDIgcGljaywgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYmUgaW4gcG9zaXRpb24gdG8gdGFrZSBh
IGdyZWF0IGNvbGxlZ2UgcXVhcnRlcmJhY2sgYXMgd2VsbCwmIzgyMjE7IFRob21hcyBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2hldGhlciB0aGV5IGdvIHRoYXQgd2F5IG9yIG5vdCwgaXQmIzgyMTc7cyB0b3VnaCB0
byBzYXkuIEJ1dCBJIGtub3cgc2luY2UgJiM4MjE3Ozk5IHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgYmVlbiBs
b29raW5nIGZvciB0aGF0IGZyYW5jaGlzZSBxdWFydGVyYmFjayBhbmQgbm8gbWF0dGVyIHdobyB5
b3UgYXJlIGluIHRoZSBORkwsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgeW91ciBOby4gMSBqb2IsIHdo
ZXRoZXIgeW91IGhhdmUgb25lIG9yIHlvdSYjODIxNztyZSBsb29raW5nIGZvciBvbmUuIFNvIEkm
IzgyMTc7bSBub3QgYSBRQiBldmFsdWF0b3IsIGJ1dCBJJiM4MjE3O20gc3VyZSBpdCYjODIxNztz
IGdvaW5nIHRvIHRoZSBOby4gMSBwcmlvcml0eSwgaXMgZmlndXJpbmcgb3V0IGlmIHdlIGhhdmUg
b25lIG9uIG91ciByb3N0ZXIgb3IgaWYgd2UgbmVlZCB0byBnbyBnZXQgb25lLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBS
ZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3du
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9u
IFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJK
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBv
biBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.