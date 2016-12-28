Browns coach Hue Jackson hopes RG3 cleared to play in finale; left tackle Joe Thomas not writing him off as possible QB of future

PHA+DQoJQkVSRUE6IFF1YXJ0ZXJiYWNrIFJvYmVydCBHcmlmZmluIElJSSBoYXMgc3VmZmVyZWQg
YSBmcmFjdHVyZWQgbGVmdCBzaG91bGRlciBhbmQgYSBjb25jdXNzaW9uIGFuZCBmYWlsZWQgdG8g
dGhyb3cgYSB0b3VjaGRvd24gcGFzcyBpbiBmb3VyIHN0YXJ0cyBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB0aGlz
IHNlYXNvbi48L3A+DQo8cD4NCglZZXQgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gdGhpbmtzIEdyaWZmaW4g
aGFzIGltcHJvdmVkIHdpdGggZWFjaCBvcHBvcnR1bml0eSBhbmQgaG9wZXMgaGUgY2FuIGJlIG1l
ZGljYWxseSBjbGVhcmVkIGZyb20gYSBjb25jdXNzaW9uIHRvIHBsYXkgaW4gU3VuZGF54oCZcyBz
ZWFzb24gZmluYWxlIG9uIHRoZSByb2FkIGFnYWluc3QgdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMu
PC9wPg0KPHA+DQoJRnVydGhlcm1vcmUsIDEwLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgbGVmdCB0YWNrbGUgSm9l
IFRob21hcyBiZWxpZXZlcyBHcmlmZmluIGlzIHN0aWxsIGEgbGVnaXRpbWF0ZSBjYW5kaWRhdGUg
dG8gYmVjb21lIHRoZSBmcmFuY2hpc2XigJlzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9mIHRoZSBmdXR1cmUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcSSBkbyzigJ0gVGhvbWFzIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGFmdGVyIHByYWN0aWNl
LiDigJxJIHRoaW5rIHdl4oCZdmUgZ290IGEgbGltaXRlZCBhbW91bnQgb2YgZmlsbSBvbiBoaW0g
c28gZmFyLCBidXQgSSB0aGluayB0aGUgdGhpbmdzIHdl4oCZdmUgc2VlbiBpbiBtZWV0aW5nIHJv
b21zLCBvbiB0aGUgcHJhY3RpY2UgZmllbGQsIGluIHNvbWUgb2YgdGhlIGdhbWVzLCBJIHRoaW5r
IHlvdeKAmXZlIHNlZW4gZnJhbmNoaXNlLWxldmVsIHRhbGVudCBmb3Igc3VyZSwgYW5kIEkgd291
bGRu4oCZdCB3cml0ZSBoaW0gb2ZmIGJ5IGFueSBzdHJldGNoIG9mIHRoZSBpbWFnaW5hdGlvbi48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIHdvdWxkbuKAmXQgYmUgc2hvY2tlZCBhdCBhbGwgaWYgaGUgd2FzIG91
ciBndXkgYXQgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiBuZXh0IHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIEkgdGhpbmsgaGUg
aGFzIHNob3duIGVub3VnaCB0aGF0IGlmIHRoZXkgZG8gZGVjaWRlIHRvIG1ha2UgUm9iZXJ0IHRo
ZSBndXksIEkgdGhpbmsgaGUgY2FuIGRlZmluaXRlbHkgYmUgdGhlIGd1eSwgYW5kIEkgdGhpbmsg
aGXigJlkIGhhdmUgdGhlIHN1cHBvcnQgb2YgdGhlIGxvY2tlciByb29tLuKAnTwvcD4NCjxwPg0K
CUZvciB0aGUgcmVjb3JkLCBHcmlmZmluIGlzIHRoZSBvbmx5IEJyb3ducyBxdWFydGVyYmFjayB3
aXRoIGEgd2luIG9uIGhpcyByZXN1bWUgdGhpcyB5ZWFyLiBJdCBoYXBwZW5lZCBTYXR1cmRheSB3
aGVuIHRoZXkgYXZvaWRlZCBhIHdpbmxlc3Mgc2Vhc29uIGJ5IGRlZmVhdGluZyB0aGUgU2FuIERp
ZWdvIENoYXJnZXJzIDIwLTE3IGF0IEZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW0uPC9wPg0KPHA+DQoJT3V0
IHdpdGggaW5qdXJ5PC9wPg0KPHA+DQoJR3JpZmZpbiBsZWZ0IHRoZSBnYW1lIGJlY2F1c2Ugb2Yg
YSBjb25jdXNzaW9uIGhlIHN1ZmZlcmVkIHdpdGggMTA6MzAgbGVmdCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1
YXJ0ZXIuIFJvb2tpZSBDb2R5IEtlc3NsZXIgcmVsaWV2ZWQgaGltIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBs
ZWFkaW5nIDIwLTE3LCBhbmQgdGhleSBtYW5hZ2VkIHRvIGhhbmcgb24gdG8gaW1wcm92ZSB0byAx
LTE0LjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCB3aGF0IGlzIGEgYmV0dGVyIGluZGljYXRvciBvZiBHcmlmZmlu
4oCZcyBmdXR1cmUgd2l0aCB0aGUgdGVhbSDigJQgdGhhdCBoZSB3b24gYSBnYW1lIG9yIHRoYXQg
aGUgd2FzIGtub2NrZWQgb3V0IG9mIGl0PzwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoYXQgaXMgbm90IGZhaXIu
IFdvdyzigJ0gSmFja3NvbiByZXBsaWVkIHdpdGggYSBsYXVnaC4g4oCcSG9wZWZ1bGx5IGl0IGlz
IHRoZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgd29uIGEgZ2FtZSwgYnV0IHlvdSBoYXZlIHRvIHN0YXkgaGVhbHRo
eS4gSSB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCB0byB0ZWxsIHlvdSB0aGF0LiBJdCBpcyBoYXJkIHRvIHBs
YXkgaW4gdGhpcyBsZWFndWUgd2hlbiB5b3UgYXJlIG5vdCBvdXQgdGhlcmUgcGxheWluZy4gSGUg
ZGlkIGV2ZXJ5dGhpbmcgdG8gaGVscCB1cyBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIHdpbiB0aGUgZ2FtZS4g
SGUgcGxheWVkIGJldHRlciBpbiBzb21lIGFyZWFzLCBidXQgeW91IGhhdmUgdG8gZmluZCBhIHdh
eSB0byBzdGF5IG91dCB0aGVyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglHcmlmZmluIG1pc3NlZCAxMSBnYW1l
cyBhZnRlciBzdWZmZXJpbmcgYSBmcmFjdHVyZWQgY29yYWNvaWQgYm9uZSBpbiBoaXMgbm9udGhy
b3dpbmcgc2hvdWxkZXIgU2VwdC4gMTEgZHVyaW5nIHRoZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBvcGVuZXIu
IEhlIGhhcyBzdGFydGVkIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIGdhbWVzIGFuZCBwbGF5ZWQgYmV0dGVyIGVh
Y2ggdGltZSwgdGhvdWdoIGhlIGhhc27igJl0IGNvbWUgY2xvc2UgdG8gZG9taW5hdGluZy48L3A+
DQo8cD4NCglIaXMgYmVzdCBvdXRpbmcgY2FtZSBvbiBDaHJpc3RtYXMgRXZlIGFnYWluc3QgdGhl
IENoYXJnZXJzICg1LTEwKSB3aGVuIGhlIGNvbXBsZXRlZCAxNy1vZi0yNSBwYXNzZXMgZm9yIDE2
NCB5YXJkcyB3aXRob3V0IGEgdG91Y2hkb3duIG9yIGludGVyY2VwdGlvbiBhbmQgcG9zdGVkIGEg
cmF0aW5nIG9mIDg2LjEuIEhlIGFsc28gcnVzaGVkIHNpeCB0aW1lcyBmb3IgNDIgeWFyZHMgYW5k
IHRvb2sgc2V2ZW4gc2Fja3MsIHRoZSBsYXN0IG9mIHdoaWNoIGNhdXNlZCBhIGNvbmN1c3Npb24u
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHNhbXBsZSBzaXplIGlzIHNtYWxsLCBidXQgSmFja3NvbiBzYWlkIGhl
IGJlbGlldmVzIGl04oCZbGwgYmUgYWRlcXVhdGUgZW5vdWdoIGZvciBoaW0gdG8gZGVjaWRlIEdy
aWZmaW7igJlzIGZhdGUgaW4gdGhlIG9mZnNlYXNvbi4gVGhlIDIwMTIgb2ZmZW5zaXZlIHJvb2tp
ZSBvZiB0aGUgeWVhciBpcyB1bmRlciBjb250cmFjdCBmb3IgbmV4dCB5ZWFyLCBidXQgaGXigJlz
IGR1ZSBhICQ3NTAsMDAwIHJvc3RlciBib251cyBNYXJjaCAxMS48L3A+DQo8cD4NCglTdGlsbCwg
SmFja3NvbiB3YW50cyB0byBzZWUgR3JpZmZpbiBmYWNlIHRoZSBTdGVlbGVycyAoMTAtNSkgYW5k
IHRoaW5rcyB0aGVyZeKAmXMgYSBjaGFuY2UgdGhlIGZvcm1lciBIZWlzbWFuIFRyb3BoeSB3aW5u
ZXIgd2lsbCBiZSBjbGVhcmVkIGZyb20gdGhlIE5GTOKAmXMgY29uY3Vzc2lvbiBwcm90b2NvbCBp
biB0aW1lIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIGZpbmFsZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIHRoaW5rIHRoZXJl
IGlzIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5LOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEJ1dCB3ZSB3aWxsIGtub3cg
bW9yZSBhYm91dCBpdCB0b21vcnJvdywgc28gd2Ugd2lsbCBsZWF2ZSBpdCB0aGVyZSB1bnRpbCB3
ZSBmaW5kIG91dCBtb3JlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUtlc3NsZXIsIGEgdGhpcmQtcm91bmQgZHJh
ZnQgcGljayB3aG8gaXMgMC04IGFuZCBoYXMgc3VmZmVyZWQgdHdvIGNvbmN1c3Npb25zIHRoaXMg
c2Vhc29uLCB3aWxsIHN0YXJ0IGlmIEdyaWZmaW4gaXNu4oCZdCBjbGVhcmVkLjwvcD4NCjxwPg0K
CUFza2VkIHRvIGV4cGxhaW4gd2h5IGhlIHN0aWxsIHdhbnRzIHRvIHNlZSBHcmlmZmluIHBsYXks
IEphY2tzb24gc2FpZCwg4oCcSWYgdGhleSBjbGVhciBoaW0sIEkgdGhpbmsgbWF5YmUgdGhlIGNv
bmN1c3Npb24gd2FzIG5vdCBhcyBiYWQgYXMgd2UgYWxsIHRob3VnaHQsIE5vLiAxLiBXZSB3b3Vs
ZCBub3QgcHV0IGhpbSBiYWNrIG91dCB0aGVyZSB1bmxlc3MgbWVkaWNhbGx5IHdlIHNheSBpdCBp
cyBPSy4gTm8uIDIsIHdlIGhhdmUgc2VlbiBoaW0gZ2V0IGJldHRlciBmcm9tIHRoZSBmaXJzdCBv
cHBvcnR1bml0eSB0byB0aGUgc2Vjb25kIHRvIHRoZSB0aGlyZC4gSG9wZWZ1bGx5LCBoZSBjYW4g
a2VlcCBtYWtpbmcganVtcHMgYXMgeW91IGdvIGJlY2F1c2UgdGhhdCBzYXlzIGEgbG90IHRvIG1l
LiBJIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gW3NlZSBoaW0gcGxheV0gaWYgd2UgY291bGQsIGJ1dCBpZiB3ZSBj
YW7igJl0LCBJIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCwgdG9vLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1lZGljYWwgcmV2
aWV3PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHRlYW0gZG9jdG9yIGFuZCBhbiBpbmRlcGVuZGVudCBuZXVyb2xv
Z2lzdCBtdXN0IGFwcHJvdmUgR3JpZmZpbuKAmXMgcmV0dXJuIHRvIHBsYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcSGUgc2VlbXMgbGlrZSBSb2JlcnQs4oCdIEphY2tzb24gc2FpZCwgc3VnZ2VzdGluZyBHcmlm
Zmlu4oCZcyBzeW1wdG9tcyBhcmVu4oCZdCBzZXZlcmUuIOKAnEhlIGxpa2VzIHRvIHBsYXkuIC4u
LiBXaGF0ZXZlciBkZWNpc2lvbiBjb21lcyBkb3duIGZyb20gdGhhdCwgd2Ugd2lsbCBhbGwgdW5k
ZXJzdGFuZCBhbmQgYWJpZGUgYnkgaXQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJR3JpZmZpbiBoYXMgZ29uZSAx
LTMgaW4gZm91ciBnYW1lcyBhcyBhIHN0YXJ0ZXIgdGhpcyBzZWFzb24uIEhlIGhhcyBjb21wbGV0
ZWQgNTgtb2YtMTA3IHBhc3NlcyAoNTQuMiBwZXJjZW50KSBmb3IgNjU0IHlhcmRzIGFuZCBubyB0
b3VjaGRvd25zIHdpdGggdHdvIGludGVyY2VwdGlvbnMgYW5kIGEgcmF0aW5nIG9mIDY0LjkuIEhl
IGhhcyBydW4gMjYgdGltZXMgZm9yIDE1OCB5YXJkcyBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgYW5kIHRh
a2VuIDE4IHNhY2tzLjwvcD4NCjxwPg0KCVplcm8gdG91Y2hkb3duIHBhc3NlcyBzdGlja3Mgb3V0
IGxpa2UgYSBzb3JlIHRodW1iLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIGhhdmUgaGFkIGNoYW5jZXMgYW5k
IGp1c3QgZGlkIG5vdCBob29rIHVwLOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEhlIGhhcyB0byBtYWtl
IHRob3NlIHBsYXlzLiBXZSBoYXZlIHRvIG1ha2UgdGhvc2UgcGxheXMuIEhvcGVmdWxseSB0aGlz
IHdlZWssIGlmIGhlIHBsYXlzLCB3ZSB3aWxsIGZpbmQgYSB3YXkgYW5kIHNlZSBpZiB3ZSBjYW4g
dGhyb3cgb25lIGJlZm9yZSBoZSB3YWxrcyBvdXQgb2YgaGVyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNr
c29uIGluc2lzdGVkIHRoZSBCcm93bnMgd2FudCB0byBlbmQgdGhpcyBzZWFzb24gb24gYSBoaWdo
IG5vdGUsIGV2ZW4gdGhvdWdoIGJlYXRpbmcgdGhlIFN0ZWVsZXJzIGNvdWxkIGNvc3QgdGhlbSB0
aGUgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBwaWNrIGluIEFwcmls4oCZcyBkcmFmdC4gVGhleeKAmXJlIGd1YXJh
bnRlZWQgb25lIG9mIHRoZSB0b3AgdHdvIHBpY2tzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlIGFyZSB0cnlp
bmcgdG8gd2luIGEgZ2FtZSzigJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLiDigJxUaGF0IFtkcmFmdF0gdGFsaywg
d2UgZG9u4oCZdCBldmVuIGdldCBpbnRvLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgZG9u4oCZdCB0aGluayB0
aGF0IEkgY2FuIGdldCBjYXVnaHQgdXAgaW4gdGhhdC4gSSBkb27igJl0IHRoaW5rIHRoZSB0ZWFt
IGNhbiBnZXQgY2F1Z2h0IHVwIGluIHRoYXQuIE91ciBtZXNzYWdlIGlzIHRvIGdvIG91dCBhbmQg
cGxheSBhbmQgd2luLiBUaGF0IGlzIGFsbCB3ZSBhcmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbi7igJ08L3A+DQo8
cD4NCglTdGVlbGVycyBzdGFycyB0byByZXN0PC9wPg0KPHA+DQoJTWVhbndoaWxlLCBTdGVlbGVy
cyBjb2FjaCBNaWtlIFRvbWxpbiBzYWlkIGR1cmluZyBhIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbCBoZSBwbGFu
cyB0byByZXN0IGhpcyBtb3N0IHJlY29nbml6YWJsZSBzdGFycyDigJQgcXVhcnRlcmJhY2sgQmVu
IFJvZXRobGlzYmVyZ2VyLCB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEFudG9uaW8gQnJvd24gYW5kIHJ1bm5pbmcg
YmFjayBMZeKAmVZlb24gQmVsbCDigJQgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25zLiBUaGUgU3RlZWxlcnMg
aGF2ZSBzZWN1cmVkIHRoZSBBRkMgTm9ydGggdGl0bGUgYW5kIGEgTm8uIDMgcGxheW9mZiBzZWVk
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgd2lsbCBiZWxpZXZlIGl0IHdoZW4gSSBzZWUgaXQs4oCdIEphY2tz
b24gc2FpZCBvZiBUb21saW4gc2l0dGluZyB0aGUgdHJpby4g4oCcSSBhbSBub3QgZ29pbmcgdG8g
d29ycnkgYWJvdXQgdGhhdC4gSSBhbSB3b3JyaWVkIGFib3V0IHVzIHBsYXlpbmcgd2VsbC7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglJbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uLCBKYWNrc29uIHdpbGwgdW5kb3VidGVkbHkgYmUg
d29ycmllZCBhYm91dCBmaWd1cmluZyBvdXQgd2hhdCB0aGUgcGljdHVyZSBhdCBxdWFydGVyYmFj
ayB3aWxsIGxvb2sgbGlrZSBhbmQgd2hldGhlciBHcmlmZmluIHNob3VsZCBiZSBpbmNsdWRlZCBp
biBpdC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJZiB3ZeKAmXJlIHRoZSBOby4gMSBvciBOby4gMiBwaWNrLCB3
ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGluIHBvc2l0aW9uIHRvIHRha2UgYSBncmVhdCBjb2xsZWdlIHF1
YXJ0ZXJiYWNrIGFzIHdlbGws4oCdIFRob21hcyBzYWlkLiDigJxXaGV0aGVyIHRoZXkgZ28gdGhh
dCB3YXkgb3Igbm90LCBpdOKAmXMgdG91Z2ggdG8gc2F5LiBCdXQgSSBrbm93IHNpbmNlIOKAmTk5
IHRoZSB0ZWFt4oCZcyBiZWVuIGxvb2tpbmcgZm9yIHRoYXQgZnJhbmNoaXNlIHF1YXJ0ZXJiYWNr
IGFuZCBubyBtYXR0ZXIgd2hvIHlvdSBhcmUgaW4gdGhlIE5GTCwgdGhhdOKAmXMgYWx3YXlzIHlv
dXIgTm8uIDEgam9iLCB3aGV0aGVyIHlvdSBoYXZlIG9uZSBvciB5b3XigJlyZSBsb29raW5nIGZv
ciBvbmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcU28gSeKAmW0gbm90IGEgUUIgZXZhbHVhdG9yLCBidXQgSeKA
mW0gc3VyZSBpdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gdGhlIE5vLiAxIHByaW9yaXR5LCBpcyBmaWd1cmluZyBv
dXQgaWYgd2UgaGF2ZSBvbmUgb24gb3VyIHJvc3RlciBvciBpZiB3ZSBuZWVkIHRvIGdvIGdldCBv
bmUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+
LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJp
Y2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRz
PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.